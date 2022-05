BAGNARA CALABRA "Basta con le false notizie, il Comune è assegnatario di fondi del PNRR": nota stampa dell'Amministrazione Comunale

Amministrazione Comunale Bagnara CalabraLa campagna elettorale è già in pieno svolgimento e comincia a venire fuori il fuoco di fila dei protagonisti più o meno coinvolti. Ci si aspetterebbe di confrontarsi con dati alla mano al fine di avere un quadro alquanto chiaro su programmi e contendenti. Niente affatto. L'impressione è che ci sia già il festival di chi la spara più grossa, come a voler pensare che i cittadini non siano giudizievoli nel valutare le due campane. Il punto nodale sarà quanto una delle due sarà suonata a tono. Appare rumorosa, e quindi stonata, la recente non-notizia sparata sui social circa l'incapacità del governo cittadino di attrarre fondi PNNR da spendere nella nostra cittadina.

Vorremmo tranquillizzare i cittadini, più che il diretto interessato e chi ha rilanciato la falsa notizia. Il comune di Bagnara è assegnatario di fondi PNNR per una cifra pari ad un milione e cento mila euro. Roba da fare uscire fuori dalle orbite gli occhi a tutti coloro i quali sono quotidianamente in attesa di sapere, ansiosi e preoccupati, se il nostro Ente sia beneficiario dei fondi in questione. Ebbene sì, anche noi siamo tra coloro i quali sono annoverati tra i comuni virtuosi. Lo direbbero gli stessi nostri detrattori che, in maniera ingenerosa, hanno sparso fango su quest'amministrazione. Non è casuale il rito di chi si complimenta con gli altri comuni solo per poter mettere in cattiva luce chi sta al governo del proprio paese. Bisogna farsene una ragione, questa volta. Sarà per la prossima.

Nel merito, il progetto autonomamente elaborato dai nostri uffici riguarda tre ambiti di intervento:

- la riqualificazione della piazza del Rosario;

- la rigenerazione del quartiere marinaresco di Marinella e del borgo medievale di Porelli, attraverso il recupero del belvedere di Caravilla e delle vie Croce, Palombari e Marturano che saranno funzionali anche come via di evacuazione dell'area di Marinella;

-Il completamento dei lavori della ex Villa De Leo a Pellegrina.

La nostra visione politico-amministrativa per fare crescere il paese è, anche, contenuta nel progetto finanziato. Se l'alternativa politica, da fidarsi sulla parola, dovesse essere quanto viene fuori da questo pressappochismo c'è da preoccuparsi. Eppure parecchio. Quest'amministrazione si è distinta per aver conseguito una cifra da capogiro in spese per investimenti. Importi così elevati che, evidentemente, per qualcuno hanno prodotto la perdita del senso dell'obiettività.

L' Amministrazione Comunale