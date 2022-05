BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative, Romeo e Pistolesi in attesa delle decisioni del Partito Democratico

Franco Triulcio Mancano dieci giorni alla presentazione delle liste e a tenere banco a Bagnara Calabra è la posizione che andrà ad assumere il Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 Giugno. Sono giorni frenetici questi per il neo-segretario Franco Triulcio che ha dovuto in poco tempo calarsi nel clima infucato della campagna elettorale di cui forse avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto in questa sua prima fase alla guida del partito.

Ciò non di meno gli incontri, ufficiali e non, si susseguono a ritmo frenetico e proprio ieri, dopo aver incontrato nei giorni scorsi Adone Pistolesi, lungo incontro per Franco Triulcio con Mario Romeo, presenti il sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina e l'Assessore Francesco Oliverio. I prossimi per i Democrat saranno giorni di riflessione e di confronto interno, con i due contendenti, Mario Romeo e Adone Pistolesi, in attesa di una risposta definitiva che dovrebbe arrivare entro il fine settimana. Due le linee di pensiero all'interno dei Democrat, la prima vedrebbe l'ala governista propendere verso un ricongiungimento con il vicesindaco Romeo per dare continuità ad un progetto che va avanti da anni, mentre la segreteria e parte del direttivo vorrebbero schierarsi con Adone Pistolesi. Ancora qualche giorno e si saprà in quale direzione guarda il Partito Democratico, con il neo-segretario che punta soprattutto a tenere unito il Partito e ad evitare discussioni e strappi.

Carmelo Tripodi