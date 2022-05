SCILLA Finanziato con i fondi del PNRR di oltre un milione di euro per il primo dei tre lotti della riqualificazione di Marina Grande

scilla - vi marina Anche per il primo maggio si è registrato il tutto esaurito. Scilla si è confermata la meta preferita dei turisti. In questi giorni il sindaco Paquale Ciccone ha annunciato che il Comune ha ottenuto un finaziamento con i fondi del PNRR di oltre un milione di euro per il primo dei tre lotti della riqualificazione di Marina Grande.

<<E' un fatto importante - ha spiegato - perchè migliorerà fortemente l'immagine di uno dei quartieri più belli della nostra splendida città. Sarà un percorso lungo ma alla fine riusciremo a dare al paese il pregio adeguato alla sua grande bellezza>>. Nelle ultime settimane Scilla è stata raggiunta da migliaia di visitatori e circa cinquecento persone hanno utilizzato l'ascensore: <<Assieme a tutti gli operatori commerciali e ai nostri concittadini - aggiunge Ciccone - dobbiamo saper cogliere questo momento importante dimostrando capacità di accoglienza e di professionalità, se davvero vogliamo creare un grande futuro per la nostra città>>.

Per i mesi estivi saranno realizzate delle aree di sosta. I visitatori raggiungeranno piazza San Rocco tramite delle navette disposte dal Comune e in alcune vie del paese parcheggeranno non solo i residenti. Nei prosimi giorni saranno assunti cinque vigili nel corpo di Polizia locale a tempo determinato, per quattro mesi, e due vigili a tempo indeterminato. Ciccone ha anche annunciato la consegna dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo di calcio di Ieracari per oltre 90 mila euro. <<Vogliamo esternare agli appassionati di calcio quanto sia stato difficile fare partire questi lavori - ha concluso - dalle lentezze burocratiche con le quali si muovono i lavori in questa terra a tutte le difficoltà connesse; passano mesi e mesi per ottenere le autorizzazioni; non basta trovare i finanziamenti e fare il progetto, sono fondamentali passione, costanza e impegno>>.

Tina Ferrera