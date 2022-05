Dalla Regione Calabria 25.000,00 alla Città di Palmi per il Giro d’Italia 2022

mattiani - Sono ore di febbrile attesa a Palmi (R.C.) e Diamante (CS) ove sono in corso i preparativi rispettivamente per la 6^ e 7^ Tappa del Giro d’Italia, oramai giunto all’edizione n. 105. Infatti, dalla bellissima cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria incastonata nella Costa Viola il 12 Maggio 2022 partirà la tappa che si concluderà a Scalea dopo 192 Km.

Il giorno successivo la carovana rosa sarà ancora in territorio calabrese, precisamente nella altrettanto bella Diamante in Provincia di Cosenza da dove partirà la 7^ tappa che si concluderà a Potenza (PZ). Un palcoscenico importante per la nostra meravigliosa Regione che avrà la possibilità di mostrare all’Italia le proprie bellezze, ma direi a tutto il mondo vista l’importanza che la manifestazione riveste a livello mondiale. E lo farà partendo proprio dalla Cittadina Pianigiana. Come anticipato, quindi, la Regione Calabria, consapevole dell’importanza dell’evento, ha risposto presente. E non poteva essere altrimenti.

Un sentito ringraziamento personale all’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità Fausto Orsomarso. L’Assessore Fausto Orsomarso, con il quale ho avuto l’onore e il piacere di confrontarmi e di ascoltarlo più volte sulle strategie di sviluppo turistico regionale, è l’esempio di come le competenze, le capacità e le conoscenze in politica siano fondamentali se vogliamo lavorare per il rilancio della nostra stupenda Regione. Il suo impegno, sempre qualificato e che ammiro molto, dimostra come la Calabria questa volta possa farcela davvero. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma questa volta faremo vedere davvero all’Italia quanto sia straordinaria la nostra terra. Andiamo avanti, la strada imboccata è quella giusta. Forza Calabria!

Il Consigliere Regionale di Forza Italia