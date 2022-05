Seminara tra i beneficiari del finanziamento relativo ai Piani Integrati della Città Metropolitana

sem "Adesso è ufficiale, si apre una bella pagina civica e politica per Seminara. Il nostro Comune, infatti, non solo è tra i beneficiari del finanziamento relativo ai Piani Integrati della Città Metropolitana ma ha chiesto e ottenuto lo status di *CAPOFILA* associando in un progetto comune le città di: Bagnara Calabra, Melicuccà, Scilla e Sinopoli. Ringraziamo i rispettivi Sindaci e le rispettive Amministrazioni per la fiducia riposta in noi e da oggi avremo l'opportunità di dimostrare di averla meritata". Ne dà notizia l'amministrazione comunale di Seminara.

*OBIETTIVO DEL FINANZIAMENTO*

Obiettivo del progetto è quello di intervenire sul recupero degli spazi pubblici degradati al fine di creare delle infrastrutture verdi destinate alla collettività, escludendo l’aumento del consumo di suolo e in grado di favorire processi di coesione sociale, anche attraverso azioni mirate a garantire l’accessibilità degli spazi in autonomia da parte dei soggetti deboli (bambini e anziani) e con disabilità, naturalmente puntando sempre alla salvaguardia e all valorizzazione del patrimonio naturale esistenti.



*PROGETTO E SITO*

Si è studiato il progetto di una infrastruttura verde in ambito urbano situata dove ad oggi sorge la struttura meglio conosciuta come " *ORATORIO* " dove sorgerà un parco, un'area barbecue e un percorso dedicato a *BAMBINI AUTISTICI* e *BAMBINI IPOVEDENTI*, per poi proseguire verso il centro città, intervenendo e riqualificando l'antico *CONVENTO DEI CAPPUCCINI* e l'area relativa all'antico *CARCERE* . È prevista la realizzazione di un parco concepito come ampio polmone verde direttamente connesso al centro cittadino, facilmente accessibile e fruibile a tutti. Ai percorsi pedonali è integrata la rete di mobilità sostenibile, una pista ciclabile in grado di connettere fisicamente i vari lotti attraverso il servizio di mobilità sostenibile metropolitano costituito da automobili e pullman elettrici e da stazioni di ricarica distribuite sapientemente sul territorio.

"È un progetto ambizioso che questa Amministrazione ha portato avanti con impegno e dedizione e che spera di mettere al più presto a disposizione della collettività", conclude la nota.