Consiglio comunale ai saluti. A Bagnara ultima seduta del civico consesso

comune-bagnara Si è svolto nella sala delle adunanze di Palazzo San Nicola l'ultima seduta del consiglio comunale prima delle amministrative del 12 giugno. L'assise si è svolta in modalità mista; i consiglieri Adone Pistolesi e Santina Parrello hanno partecipato da remoto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla modifica della convenzione per la segreteria comunale di Motta San Giovanni e Bagnara, ha relazionato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Oliverio: <<Conviene che la scadenza sia riportata a quella naturale dei mandati dei sindaci, dato che i due comuni sono chiamati al rinnovo del consiglio comunale>>. Il vicesindaco Mario Romeo ha poi spiegato l'importanza dell'approvazione della convenzione tra i Comuni dell'area Stretto-Mare Aspromonte Bagnara Calabra, Motta San Giovanni, Cardeto, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna e Laganadi: <<Sono obiettivi che riguardano lo sviluppo del territorio. Bagnara Calabra si è resa disponibile come comune capofila per sviluppare un progetto da 5 milioni di euro da dividere tra i Comuni interessati e punta alla rigenerazione urbana del cuore della città per 1,5 milioni di euro. Riteniamo che questo progetto sia di fondamentale importanza per il futuro del paese>>. Pistolesi ha lamentato poca disponibilità da parte degli uffici ad aggiornare sui progetti e si dice amareggiato per la mancanza della commissione al bilancio: <<Il rammarico è quello di non essere stati compresi>>.

L'assessore al bilancio Felice Maceri parla dell'ultima variazione di bilancio di questa consiliatura: Raccogliamo qualche frutto per quanto riguarda aspetti importanti per il nostro paese. Abbiamo ricomposto il mosaico. Il nostro ente non è deficitario e non abbiamo fatto anticipazioni di tesoreria. Quello che l'Amministrazione Frosina lascia è un punto di partenza importante.

Tina Ferrera