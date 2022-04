VILLA SAN GIOVANNI Nota stampa di "Percorsi Comuni": "Villa da città dei bisogni a città delle opportunità"

percorsi comuni “E’ tempo di dare un segno, la democrazia è viva”!!! “…Basta guardarsi intorno, per convincersi che non è certo il tempo per l’indifferenza o la rinuncia”. Con queste parole due mesi fa nasceva il gruppo Percorsi Comuni, un progetto politico dal basso, che ha coinvolto cittadini di ogni età, associazioni e tutta la comunità locale, offrendo alla Città uno strumento per confrontarsi su tematiche di interesse collettivo, condividere idee, esigenze e prospettive per Villa San Giovanni.

Abbiamo così elaborato una nuova idea di città fondata su progettualità e competenze, orientata ad una visione sia a breve che a lungo termine, con la ferma convinzione che la “persona” debba tornare al centro dell'azione amministrativa e sentirsi protagonista delle scelte che la riguardano. Oggi, a poco meno di due mesi dalle prossime amministrative, sentiamo dunque la responsabilità di dover dare seguito a quanto costruito insieme in questi mesi, facendo sfociare la nostra attività in una concreta proposta politica. Vogliamo pertanto prendere un impegno concreto con la cittadinanza per le prossime elezioni amministrative. Non vogliamo inseguire le onde emotive e nemmeno sterili calcoli elettorali. Non vogliamo fare slogan. Occorre uscire dalla percezione di una politica che rincorre con affanno le emergenze e costruire insieme un programma che poggi le sue basi nel patrimonio della nostra comunità affinché il cittadino sia principale protagonista delle strategie di sviluppo. Quello che abbiamo a cuore è il futuro di Villa San Giovanni e desideriamo una politica aperta al dialogo, capace di fare progetti a medio e lungo termine. Le potenzialità della nostra Città sono state per molti anni frenate da individualismi che hanno portato alla mancanza di politiche di sviluppo, spreco di risorse pubbliche, assenza di monitoraggio per una visione strategica di lungo periodo. E' il momento di dire BASTA! Quella di Percorsi Comuni è una visione amministrativa diversa, rivolta all' individuazione dei problemi attraverso l'interlocuzione dal basso, allo studio degli stessi ed al coinvolgimento delle competenze idonee a risolverli. Fatte queste necessarie premesse, a tutte le persone incontrate finora, e a quelle che incontreremo, lanciamo un messaggio: la vostra partecipazione, le vostre idee, il vostro impegno sono al centro del nostro progetto. Ma affinché questo percorso di interesse civico ed amore per Villa possa essere sostenuto e potenziato, occorre un’azione di grande coraggio, un’azione di rigenerazione che passi senza timidezze attraverso decisioni nette e senza alcun compromesso. Il gruppo “Percorsi comuni” è pronto dunque a coinvolgere, e mettere in campo, quelle energie che vogliono rappresentare quel progetto condiviso e per cui valga la pena spendersi e lottare. Oggi occorre difatti concretizzare le riflessioni fatte, valutare i punti di un programma amministrativo che risponda all'esigenze dei cittadini ed individuare le energie che vadano a rappresentare dignitosamente la Città nelle sedi Istituzionali concorrendo al meglio alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Concludiamo quindi lanciando un appello a cittadini e forze politiche al fine di concretizzare un confronto ed un dialogo aperto, con l'obiettivo di costruire insieme la migliore soluzione amministrativa per la nostra Comunità. Un appello che vuole pertanto essere un invito per tutti coloro che, anteponendo il bene della città agli interessi di parte, accetteranno la responsabilità di portare avanti un progetto di sviluppo sostenibile che metta al centro le persone ed i loro diritti.