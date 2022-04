SCILLA Consegnati i lavori dell'acquedotto di Solano

acquedotto solano di scilla Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto di Solano centro (serbatoio e condotta di distribuzione-opera di presa località Rutu) per l'importo di 40mila euro. L'intervento - ha detto il sindaco Pasquale Ciccone - contribuirà a risolvere definitivamente il problema di approvviginamento idrico a Solano Superiore.

<<I lavori svolti l'anno scorso - spiega Ciccone - hanno dato risultati importanti, tant'è vero che l'estate 2021 dopo oltre quarant'anni la frazione non ha avuto problemi di acqua>>. Con i lavori di manutenzione dell'acquedotto si risolveranno i problemi legati alla mancanza d'acqua. <<Ulteriore impegno mantenuto nei confronti della frazione - aggiunge il primo cittadino - ancora una volta l'amministrazione comunale è attenta e lavora costantemente affrontando i problemi di tutta la città. Ci siamo e non lasciamo nessuno indietro>>.

Gli abitanti del posto hanno appreso con soddisfazione l'inizio dei lavori di manutenzione del serbatoio: <<La manutenzione ordinaria - commenta un residente - è fondamentale e serve per mantenere efficienti gli impianti e le infrastrutture in genere. Succede da sempre che si interviene, in modo strardinario, cioè quando sta per crollare o manca l'accessibilità. La saggia e professionale gestione dei beni mobili e immobili non è il segreto, ma la serietà e l'amore verso il proprio territorio, il che non è da sottovalutare. L'acqua h24 deve essere un obiettivo primario e non un sogno.

Tina Ferrera