BAGNARA CALABRA Pubblicato il bando per il sostegno alle utenze e agli affitti

casa-soldi Il Comune di Bagnara Calabra ha reso noto che è stato pubblicato il bando per i contributi erogati a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a venerdì 29 aprile. Entrambi i contributi spettanti a ciascun nucleo familiare sono una tantum.

<<Il contributo - si legge nell'avviso - per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione per gli inquilini di abitazioni principali, sarà erogato solo se presente regolare contratto di locazione o altro titolo di regolare occupazione dell'alloggio. L'istanza per l'erogazione dei contributi dovrà essere presentata, pena l'esclusione dal beneficio, esclusivamente dall'intestatario delle utenze o del canone di locazione. In quest'ultimo caso, qualora il canone di locazione sia intestato a più persone, si potrà presentare cmunque una sola domanda>>.

I contributi verranno concessi in base al valore ISEE. I contributi verranno concessi in base al valore ISEE. I contribuenti con attestazione ISEE fino a 7mila euro riceveranno un contributo di 300 euro per le utenze domestiche e 500 euro per i canoni di locazione; diversamente i contribuenti con attestazione ISEE tra i 7001 e 10000 euro riceveranno un contributo pari a 200 euro per le utenze domestiche e 400 euro per i canoni di locazione. La domanda va presentata utilizzando il modello allegato all'avviso.

Tina Ferrera