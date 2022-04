SCILLA Approvato il progetto per la messa in sicurezza del costone di Piazza San Rocco

scilla - piazza san rocco E' stato approvato il progetto per la messa in sicurezza del costone sotto Piazza San Rocco e Via Onorevole Minasi con un finaziamento di 900.000 europer la difesa del territorio. <>.

Nei giorni scorsi, invece, sono stati consegnati i lavori di rifacimento della rete idrica, fognaria e della pubblica illuminazione della località Villaggio del Pino ed i lavori di rifacimento della rete idrica all'incrocio via Nocellari e via Fondaco a Melia per l'importo complessivo di 95 mila euro. I lavori serviranno a superare i problemi legati all'approvvigionamento idrico e migliorare i servizi a Melia.

<<Un impegno voluto e mantenuto dall'intera amministrazione - riferisce il primo cittadino -. Un segnale tangibile della nostra attenzione nei confronti di Melia. Continuiamo il nostro lavoro con costanza e perseveranza nella certezza di riuscire a migliorare la nostra città nonostante i tempi lunghi della burocrazia.

Tina Ferrera