BAGNARA Pistolesi apre al PD di Franco Triulcio, "Il tempo per tentare di costruire una proposta politica alternativa e credibile ormai è risicato"

Adone Pistolesi<< La celebrazione del congresso del Partito Democratico è stato un importante momento per la vita politica cittadina. Anche se in questi anni di rigorosa opposizione ho contestato parecchie scelte dell’attuale amministrazione, non posso non riconoscere al Sindaco uscente Gregorio Frosina doti di onestà e dedizione.

Non nascondo però che spesso, durante questa legislatura, ho fatto fatica a capire come il PD potesse stare in maggioranza con una coalizione che col passare del tempo ha perso la sua caratterizzazione civica per diventare invece una coalizione politica che favoriva la costruzione del solito centrodestra bagnarese. (Come più volte rimarcato con atti e fatti da elementi di spicco della stessa coalizione che allo schieramento di centrodestra fanno riferimento.)

Il lavoro del nuovo segretario, Franco Triulcio, al quale invio un grosso bocca in lupo, non sarà certamente facile. Sono certo che metterà il massimo impegno al fine di avviare una decisa e profonda rigenerazione d’idee e di passione. Il tempo per tentare di costruire una proposta politica alternativa e credibile ormai è risicato. Auspico che il percorso politico fondato sul dialogo e sul confronto costruttivo avviato dal neo segretario trovi l’appoggio dell’intero partito in ogni sua articolazione territoriale. Bagnara deve dimostrare di avere la capacità di guardare al futuro con profondo senso di responsabilità verso chi questo territorio lo ama veramente. >>

Adone Pistolesi

Consigliere Comunale

Candidato a Sindaco