BAGNARA CALABRA Franco Triulcio nuovo segretario del Partito Democratico

Franco Triulcio Nasce ufficialmente la nuova era del circolo bagnarese del Partito Democratico, con l'elezione, sabato scorso in occasione del congresso cittadino, del segretario Franco Triulcio. Una segreteria che si annuncia di discontinuità: rigenerazione, ricostruzione, riavvicinamento della base, rinnovamento e rottura con le precedenti alleanze (a destra) le linee direttive già dettate da Triulcio. Sullo sfondo, però, le Comunali impongono un impegno dei Dem e, soprattutto, decisioni a stretto giro: a due mesi dall'Election Day del 12 giugno e ad un mese dalla chiusura delle liste, il Pd è chiamato a studiare un proprio intervento nell'agone politico della cittadina del basso Tirreno reggino.

Tutto è, al momento, ancora in fieri: stante la porta chiusa alla lista civica guidata da Mario Romeo, causa la forte presenza sostanziale di partiti di destra, l'unica strada percorribile, al momento, pare un accordo con la lista guidata da Adone Pistolesi. Ma anche su questo fronte non mancherebbero dubbi e perplessità, specie da parte dell'area "governista" del Partito (i componenti dell'attuale maggioranza alla guida del Comune), in attesa di un gesto di "cavalleria" politica da parte di Pistolesi, percepito come alla guida di un'opposizione barricadiera e oltranzista. Perplessità che, dunque, lasciano ancora sul campo tutte le possibilità aperte. Anche quella di un'eventuale (va detto, improbabile, ad oggi) terza lista identitaria, di sinistra, per misurarsi elettoralmente rebus sic stantibus ed entrare in consiglio comunale con qualche consigliere d'opposizione. La partita è lunga ma il fischio d'inizio è già stato dato, la sensazione è che la settimana di Pasqua possa essere decisiva. Sarà sicuramente una settimana di Passione.

Di seguito, le dichiarazioni del neo segretario del Pd cittadino, Franco Triulcio: «La lunga gestione commissariale del partito democratico calabrese ha generato un fenomeno negativo di rassegnazione e allontanamento della politica da parte dei militanti con una ricaduta negativa per il radicamento dello stesso partito. I democratici di Bagnara in questi anni in assenza di un’organizzazione politica hanno disperso la loro presenza non riuscendo ad incidere per come avrebbero voluto e potuto sulla realtà sociale della città. L’occasione fornita dalla riorganizzazione del partito è troppo importante per poter essere sprecata, per questo motivo gli iscritti attraverso un sereno e costruttivo dibattito convengono di dover giungere al congresso cittadino con una proposta condivisa e unitaria. In linea con le mozioni regionale e provinciale che hanno visto l’elezione rispettivamente dell’ON. Nicola Irto e dell’Avv. Antonio Morabito alle predette cariche, i democratici di Bagnara danno mandato al segretario del circolo e al direttivo di intraprendere le azioni necessarie per la “rigenerazione” del partito.

Obiettivi del Circolo saranno:

• quello di tornare a far sentire la presenza di una organizzazione politica sul territorio e riannodare il rapporto con i cittadini e gli iscritti.

• costruire un partito che torni ad essere punto di riferimento e luogo di elaborazione politica in grado di intercettare nuove energie e formare una classe dirigente forte e autorevole.

• riorganizzare e rinnovare in modo di aprire il partito alla società senza rinunciare alle esperienze del passato, anzi sfruttando queste per costruire la futura classe dirigente del partito e in prospettiva della città.

Il compito del PD in Calabria è quello di essere protagonista all’interno di una vasta alleanza delle forze politiche e delle associazioni espressioni della società civile di stampo riformista, che si richiami ai valori della costituzione italiana, all’europeismo, all’uguaglianza, alla solidarietà, alla legalità. Nel contesto locale negli ultimi anni il Partito democratico è stato alleato, anche, con forze centriste che nel panorama politico nazionale si riconoscono nel centrodestra, tale alleanza è stato il frutto di una situazione emergenziale, non bisogna infatti dimenticare che le ultime elezioni comunali sono state svolte dopo che il Comune di Bagnara Calabra era stato dichiarato in dissesto finanziario e sciolto per condizionamento mafioso. La situazione iniziale ereditata cinque anni fa era particolarmente critica: il dissesto finanziario ha avuto come conseguenza che gli investimenti erano pari a zero e vi era l’impossibilità di poter rinforzare l’apparato amministrativo stante il divieto di poter sostituire finanche i lavoratori che andavano in pensione. Il Partito Democratico rivendica di aver contribuito a riportare l'Ente nei canoni del giusto equilibrio di bilancio, infatti oggi, il comune si può dichiarare in situazione non strutturalmente deficitaria tanto da non aver avuto bisogno di ricorrere a anticipazioni di tesoreria, e si trova nella possibilità di indire concorsi per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre, rivendica la correttezza dell’operato dei propri rappresentanti, i quali hanno sempre agito nella legalità e nell’onestà dei comportamenti, oltre ad aver contribuito ad avviare una serie di investimenti in opere pubbliche per più di venti milioni di euro i cui benefici si vedranno nei prossimi anni. Per quanto riguarda le imminenti elezioni comunali il Partito Democratico ritiene di poter essere punto di riferimento nell'attuale scenario politico: protagonista diretto e non spettatore passivo. Pertanto, si rende rende necessario lavorare per creare un’alleanza civica aperta a tutte le donne e gli uomini di buona volontà alle associazioni, ai giovani, alle forze produttive, al volontariato, per sfruttare al meglio le risorse e le occasioni che dovranno essere rivolte al bene comune. Per questo motivo gli iscritti danno mandato al segretario e al direttivo di intraprendere tutte le azioni necessarie a creare un’alleanza civica comprendente le forze sane e vitali della nostra città, al fine di non disperdere quanto di buono delineato dall'amministrazione uscente. Infine, Un particolare ringraziamento va al Sindaco e ai consiglieri del PD uscenti, che per primi hanno sentito l’esigenza di rigenerare il partito, ascoltando le istanze, le proposte, i suggerimenti e anche le critiche degli iscritti e dei simpatizzanti e da veri uomini di partito e con spirito di altruismo antepongono l’interesse della città e del partito al proprio»

Gianmarco Iaria