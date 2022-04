BAGNARA CALABRA Finanziato il centro sportivo polifunzionale a Pellegrina!

Struttura Sportiva a PellegrinaIl duro lavoro e la determinazione, sostenuti da un forte spirito di abnegazione, alla fine pagano sempre. Un altra gratificazione per la nostra cittadina: il Comune di Bagnara è stato inserito nella graduatoria definitiva tra i partecipanti ammessi a finanziamento dal bando “Sport e periferie 2020”. L' importo che sarà erogato è pari ad € 641'329,00.

La partecipazione al predetto bando è stata dettata dalla necessità di ridare vita ad un’opera che l'intera comunità bagnarese attendeva fin da troppo tempo e precisamente dal lontanissimo 2003. Nel programma elettorale della lista Bagnara Bene Comune tale opera ha sempre rivestito una delle priorità a cui dare un doveroso e positivo seguito. La realizzazione di una struttura polivalente, assommata alla rigenerazione di un’area urbana ad oggi dequalificata, è stata l' idea del progettista, che consentirà alla nostra comunità di fruire di un impianto vocato all’attività sportiva e, all' occorrenza, funzionale ad eventi spettacolari e manifestazioni culturali.

L'impianto prevede un campo idoneo alle attività agonistiche e potrà disporre di circa 450 posti a sedere. Le aree contigue saranno destinate a verde pubblico attrezzato, con annessa ampia area di parcheggio, il tutto adeguatamente conforme alle disposizioni in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. L’avvio dei lavori segnerà una tappa importante al fine di offrire alla collettività un opera che merita di essere annoverata tra le strutture a forte impatto sociale. Il finanziamento del centro sportivo polifunzionale, quello del campo sportivo, ancora prima la realizzazione del palloncino, sono l'espressione evidente della visione di questa Amministrazione che guarda al futuro e per una crescita socio- culturale del nostro paese, con particolare attenzione ai nostri giovani ed alle attività sportive presenti sul territorio.

Ric e pubbl - Amministrazione Comunale Bagnara Calabra