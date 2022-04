Elezioni Amministrative 2022 e Referendum, si vota il 12 Giugno

Elezioni Amministrative 2022Si vota anche a Bagnara, Villa San Giovanni, e Palmi.

Le elezioni amministrative si terranno il 12 giugno 2022 (primo turno) nei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2017 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. Sempre il 12 giugno si andrà alle urne per la votazione sui Referendum 2022. Mentre la data fissata delle elezioni nei comuni della Valle d'Aosta è il 15 maggio e il 29 maggio in quelli del Trentino-Alto Adige.

Complessivamente, considerando tutte le Regioni, sono interessati gli elettori di 982 Comuni, di cui 758 appartenenti a Regioni a statuto ordinario e 224 a regioni a statuto speciale. Tra i numerosi Comuni capoluoghi di regione o di provincia coinvolti in questa tornata elettorale vi saranno pure Catanzaro, Messina e Palermo.

I Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne al momento sono:

RINNOVI PRIMAVERA 2022

Primo turno 12 giugno - Secondo turno (ballottaggio) 26 giugno

<>Situazione riferita al 15 marzo 2022

COMUNE - Popolazione legale - <> Sindaco

1) ● ANTONIMINA - 1.361 - <>PELLE Luciano

2) ● BAGNARA CALABRA - 10.622 -<>FROSINA Gregorio Giuseppe

3) ● BOVALINO - 8.814 - <>MAESANO Vincenzo

4) ● CALANNA - 979 -<>ROMEO Domenico

5) ● CAMPO CALABRO - 4.410 - <>REPACI Rocco Alessandro

6) ● CARAFFA DEL BIANCO - 532 - <>MARRAPODI Stefano Umberto

7) ● CAULONIA - 7.060 - <>BELCASTRO Caterina

8) ● CIMINA'- 595 - <>CARUSO Giusy

9) ● GROTTERIA - 3.274 - <>LOIERO Vincenzo Attilio

10) ● LAGANADI - 412 - <>SPADARO Michele

11) ● MOTTA SAN GIOVANNI - 6.122 - <>VERDUCI Giovanni

12) ● PALMI - 18.721 - <>RANUCCIO Giuseppe

13) ● PLACANICA - 1.250 - <>CONDEMI Antonio

14) ● PORTIGLIOLA - 1.205 - <>LUGLIO Rocco

15) ● SAN FERDINANDO - 4.299 - <>TRIPODI Andrea

16) ● SAN LORENZO (**) - 2.685 - <>Commissario prefettizio Eugenio BARILLA'

17) ● SAN PROCOPIO (*)- 539 - <>Commissario straordinario Antonina SURACE

18) ● STAITI - 279 - <>PELLICANO' Giovanna

\9) ● TERRANOVA SAPPO MINULIO - 549 - <>FOTI Salvatore

20) ● VARAPODIO- 2.223 - <>FAZZOLARI Orlando

21) ● VILLA SAN GIOVANNI - 13.395 - <>Commissario prefettizio Marco OTERI

(*) Sospensione Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 - DP 134779 del 19 novembre 2021 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all'Ente) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 - DPR 10 gennaio 2022

(**) Mancata proclamazione del Sindaco elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021