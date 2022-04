PALMI Circolo Armino: "Relazione di fine mandato di un consigliere di opposizione"

Circolo Armino - LogoCome anticipato nei giorni scorsi, a due mesi dalla scadenza del mandato ricevuto dagli elettori a giugno 2017, senza che un obbligo di legge lo imponga, presentiamo la nostra relazione, quella di un consigliere comunale di opposizione (usiamo il plurale per sottolineare l'esistenza e la responsabilità di un soggetto collettivo, il gruppo di persone riunito nel Circolo Armino). Eccola, dunque.

Abbiamo preso parte a 36 sedute di Consiglio comunale e a 44 riunioni in cinque Commissioni consiliari con il compito, in queste ultime, di esaminare proposte di deliberazione da portare in assemblea. In totale 80 presenze, più di qualunque altro consigliere di maggioranza o di opposizione. Abbiamo ricevuto gettoni per un importo di 1.338,66 euro che, al netto delle ritenute fiscali (534,37 euro), sono stati interamente versati a sostegno delle attività della nostra formazione politica (804,29 euro).

Abbiamo esercitato la facoltà di interrogare l’Amministrazione comunale per: a) conoscere e informare la città; b) esercitare il controllo sugli atti; c) dare impulso alle attività amministrative. Con queste finalità, peculiari dell’opposizione, abbiamo presentato in aula 80 interrogazioni e interpellanze, l’85% del totale della consiliatura. Siamo intervenuti, in particolare, otto volte sulla questione rifiuti, centrale a causa degli alti costi e del basso livello del servizio, cinque volte sull’inquinamento del mare e sulla dispersione nell’ambiente delle acque reflue, tre volte sulla discarica in corso di realizzazione a Melicuccà. Abbiamo sollecitato l’Amministrazione a rispondere dei ritardi nella costruzione dell’Ospedale, del degrado sul Monte Sant’Elia, del rischio frane alla Marinella, della mancata apertura del Teatro Manfroce, del futuro di Villa Repaci alla Pietrosa, delle irregolarità nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, del mancato rispetto di norme igieniche nelle aree mercatali, del Piano Strutturale Comunale (PSC) non attuato ma neppure modificato nelle parti più palesemente incongrue, dello stato di abbandono degli impianti sportivi, degli ingiustificati aumenti delle bollette idriche, della selvaggia installazione di dehors, della produzione di energia fotovoltaica a vantaggio di privati, dell'inagibilità dei locali della Casa della Cultura che hanno compromesso la stagione teatrale 2018, dell’incontrollata proliferazione di ripetitori telefonici, degli espropri che hanno inutilmente dissanguato le casse pubbliche, della cattiva manutenzione del verde pubblico, delle strade, delle caditoie e dei marciapiedi, della sicurezza degli edifici scolastici, della pandemia e dell’assenza di un bollettino giornaliero dei contagi, dei progetti elaborati per il PNRR e di altro ancora (l’elenco completo è qui in calce).

Il secondo strumento in mano alle opposizioni è la presentazione di mozioni con le quali è stato possibile promuovere iniziative e suggerire deliberazioni. Abbiamo portato all’esame dell’assemblea 29 mozioni (elenco in calce), 16 delle quali sono state approvate. Il Consiglio del 28 settembre 2017 ha accolto la proposta di aprire la discussione con Seminara e con Melicuccà per verificare le possibili forme di integrazione con il nostro Comune e il 28 novembre dello stesso anno l’assemblea ha assunto l’impegno di promuovere il recupero delle linee ferroviarie Taurensi, ma a nessuna di queste due importanti iniziative la Giunta comunale ha poi dato effettivo seguito. Stessa sorte ha avuto la delibera per la verifica della conformità con la legge dei monumenti installati negli ultimi anni nel centro storico della città. E anche la proposta avanzata il 18 settembre 2018 per trasferire gli uffici ASP all'interno dell’ex ospedale Pentimalli, ancorché approvata all’unanimità, non è mai stata messa in atto. Se regolarmente eseguita avrebbe evitato il successivo trasferimento di quegli uffici in altra città. Il 30 novembre 2019 è stata accolta la proposta di conferire la cittadinanza onoraria all’onorevole Liliana Segre e il 25 febbraio 2020 è stata approvata la collocazione della targa in memoria dei partigiani palmesi che si trova ora all’ingresso del palazzo municipale. Un fatto, quest'ultimo, di importanza storica perché, a distanza di 75 anni dalla fine della guerra di Liberazione, la città di Palmi ha finalmente reso onore ai suoi figli caduti per la libertà d'Italia. In pari data, in ragione dei comprovati rischi di inquinamento della falda acquifera del Vina, abbiamo presentato la prima delle mozioni contro la riapertura del sito per lo stoccaggio di rifiuti solidi a Melicuccà che è stata però, purtroppo, respinta. A quella data si era, infatti, ancora in tempo per impugnare l’ordinanza regionale che apriva alla coltivazione della discarica. Una nuova mozione dello stesso tenore è stata, infine, approvata il 30 novembre 2020. Tra le proposte che, al contrario, sono state definitivamente bocciate dobbiamo, con rammarico, annoverare quella per la revisione delle graduatorie nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle per la modifica delle parti più controverse del PSC.

A questo impegno nell’istituzione comunale sono state affiancate le iniziative sul territorio tra le quali meritano di essere ricordate:

La proposta di una “cabina di regia” per il controllo dello stato di avanzamento nella realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana, avanzata l’11 maggio 2018 nel corso di un incontro pubblico con l’allora presidente della Regione, Mario Oliverio, e poi anche attuata (quale rappresentante dell’opposizione in seno alla nuova struttura venne, tuttavia, indicato non il consigliere che l’aveva suggerita ma un diverso rappresentante che da lì a poco sarebbe confluito tra i ranghi della maggioranza);

La campagna contro la realizzazione della discarica alla Zingara sfociata in un esposto alla Procura della Repubblica;

L’inchiesta sullo stato del mare, anche questa divenuta oggetto di esposto in Procura, che ha rivelato lo sversamento nell'ambiente di parte della rete fognaria.

Questo è il bilancio, affidato alla memoria pubblica della città, dei 5 anni di attività del consigliere comunale di opposizione eletto con la lista Circolo Armino.

