BAGNARA CALABRA Scuola Don A. Gioffrè, ulteriori precisazioni dell Amministrazione Comunale

Municipio BagnaraAlla luce di recenti comunicati stampa e commenti sui social è moralmente doveroso nei confronti dei nostri concittadini riportare atti e fatti che dimostrano come questa amministrazione ha sempre agito nel rispetto della legalità e della trasparenza. Riportare la verità, evidentemente, non è per taluni una preziosissima virtù. Si ritiene, pertanto, di dover ulteriormente chiarire la vicenda sul plesso scolastico Don A. Gioffre' alla via Paolotti, a fronte di insinuazioni da stantio cartello propapandistico.

A chi intendesse sollevare dubbi sulla inerzia degli Amministratori, ricordiamo che la Giunta Comunale con proprio atto, il n. 81 del 04/05/2021, ha licenziato apposito atto di indirizzo per la nomina di un legale, esperto in diritto amministrativo, con l'intento di tutelare il nostro Ente e laddove necessario in questa complicata partita.

Riteniamo, altresì, che è dovere di un Amministrazione Comunale che vuole ben agire nell’interesse della cittadinanza, intercettare ogni opportunità e dunque fondi per il miglioramento delle strutture pubbliche, a vantaggio dei servizi da offrire alla collettività: sarebbe stato da irresponsabili non perseguire l’opportunità manifestatosi con la partecipazione ai bandi PNRR in scadenza l'8 febbraio u.s.

Non possiamo che essere d'accordo con chi denunci che il problema delle strutture scolastiche a Bagnara sia endemico. Aggiungeremmo che la questione da diversi decenni non è mai stata affrontata e che nessuno ha mai formulato proposte o effettuato delle scelte coraggiose fino all'insediamento della Giunta Frosina. Gli attuali disagi alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie sono figli di mancati interventi in questo settore. Molto probabilmente perché si tratta di decisioni impopolari, che non pagano dal punto di vista elettorale. La Giunta Frosina ha sempre avuto coscienza e conoscenza della problematica e, di conseguenza, se ne è assunta le responsabilità secondo "diligenza del buon padre di famiglia, guardando in faccia la realtà e voltando le spalle alla popolarità. Altro che spot pre-elettorali. La sicurezza e la tutela dei nostri figli non sono stati mai messi in discussione. Nessun dubbio. Ad altri il ruolo di protagonisti degni del teatrino della politica, a noi il dovere di scegliere.

Per chi avesse a cuore l'amore per la conoscenza e per la verità non rimane altro che consultare la sezione “Atti Amministrativi “sul portale Web comunale, per accertarsi se le opere annunciate e i fondi intercettati da questa amministrazione costituiscano delle realtà oppure se si tratta di un mero “libro dei sogni”, come sostenuto da taluni soggetti intenti ad avviare una campagna elettorale priva di contenuti e proposte. Inoltre, questa amministrazione convintamente, ed al di fuori da ogni ideologia politica, ha lavorato e lavora assieme all'attuale Vice Sindaco Mario Romeo. Le accuse mosse al singolo non sono altro che un attacco nei confronti dell'intera giunta. Non si può scindere impropriamente l'operato di un singolo componente. Meriti e demeriti vanno condivisi perché si lavora e si decide tutti assieme.

L’Amministrazione Comunale - Ric e pubbl