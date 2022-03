Arriva a Taurianova il progetto "Piazza Wifi Italia"

foto comunicato stampaIl Sindaco Roy Biasi e l’Assessore all’Urbanistica Simona Monteleone aggiungono un altro tassello all’innovazione tecnologica.

Il progetto "Piazza Wifi Italia" del Ministero dello Sviluppo Economico, ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Anche Anci aderisce a “Piazza WiFi Italia”, promuovendo tra i suoi associati il progetto e le modalità di partecipazione, che si inserisce nel solco delle azioni di sviluppo locale mirate ad invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli Comuni e costituisce un altro tassello per la riduzione del digital divide nei piccoli centri, a favore di cittadini, imprese e turisti. Poste Italiane presso tutti i suoi uffici postali ha già realizzato punti di accesso ad internet tramite reti federate “Piazza wi-fi Italia”.

L’Amministrazione comunale di Taurianova, da sempre attenta alla digitalizzazione dei servizi, alla promozione della Cittadinanza digitale ed alla tutela dei nuovi diritti digitali che ne scaturiscono, egregiamente supportata dal Dott. Giuseppe Crocitti, Responsabile dell’Area Finanziaria, nonché Responsabile per la Transizione Digitale dell’Ente, ha stipulato apposita convenzione con il MISE che, in collaborazione con Invitalia e Infratel, sta realizzando una rete wi-fi federata mediante l’installazione, su tutto il territorio nazionale, di appositi hot-spot ai quali, gratuitamente, sarà possibile connettersi mediante l’apposita applicazione mobile wifi.italia.it già disponibile sugli store IOS e Android.

Questo ulteriore strumento, oltre ad offrire il servizio pubblico di connettività internet gratuita, agevolerà certamente l’accesso ai molteplici servizi già erogati on-line dal Comune di Taurianova ai quali, presto, se ne aggiungeranno altri, con il fine di rendere l’istituzione comunale sempre più prossima al Cittadino digitale.

L’installazione degli hot-spot sul territorio comunale è già in corso e, con tutta probabilità, verrà ultimata entro questo fine settimana. In un primo step sono stati individuati 12 siti, dei quali quattro su Amato e San Martino, coincidenti con i principali luoghi di aggregazione sociale: piazze, edifici comunali, scuole. Ultimata questa fase, si estenderà ulteriormente la copertura territoriale quanto più capillarmente possibile. I punti attivi sono individuabili grazie alle apposite tabelle installate recanti il logo “Piazza WiFi Italia” munite di qrcode per effettuare il download dell’applicazione necessaria a connettersi.

A piccoli passi, verso l’innovazione digitale