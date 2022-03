SCILLA Lavori al cimitero, approvato il progetto per la realizzazione di nuovi loculi

Cim Scilla La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di loculi cimiteriali e per la manutenzione straordinaria degli edifici cimiteriali nel cimitero di Scilla Centro. Il Comune ha beneficiato di un contributo di 39.722,50 euro, assegnato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020. I lavori riguardano la realizzazione di loculi cimiteriali nel cimitero di Scilla, gli interventi di adeguamento dei servizi igienici, la creazione di un apposito accesso al primo piano del cimitero per favorire la fruizione alle persone anziane o con problemi di handicap motorio (attualmente viene garantito l'accesso al cimitero attraverso due scalinate).

E' previsto anche un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio che ospita i 250 loculi comunali. Per l'attuazione dei lavori si è proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento il cui incarico è stato affidato all'architetto Salvatore Foti, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune. L'intervento è inserito nel programma triennale opere pubbliche 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022.

In passato il sindaco Pasquale Ciccone si è impegnato affinchè il Comune avesse la disponibilità di altri loculi e ha dato indirizzo agli uffici preposti di effettuare dei controlli in tutti i cimiteri del territorio comunale per verificare la situazione. <<C'è un primo risultato, quello che nel caso di defunti privi di loculi, il Comune ne ha disponibilità. Potrebbe sembrare una cosa ovvia ma a Scilla, per com'era la situazione, non lo è. Abbiamo l'obbligo di dare risposte concrete alla nstra gente.

Tina Ferrera