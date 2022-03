SCILLA Lavori di efficientamento della rete fognaria: approvati progetti e variante al Prg

Scilla - S E' stato approvato, con la variante al Piano regolatore generale, il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti nel territorio del Comune di Scilla e redatto dal raggruppamento tempraneo prfessioniti CSPS Srl geologo Giovanni Bosco e ingegnere Diego Savasta. Il finaziamento dei lavori dell'importo di 1.513.000 euro è stato concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Presidenza.

Il 26 gennaio è stato nominato responsabile unico del procedimento l'architetto Salvatre Foti, quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune e in sostituzione dell'architetto Bruno Doldo. I lavori interesseranno il completamento della rete di collegamento del Comune di Scilla, l'adeguamento e il riefficientamento dell'impianto di depurazione in località Oliveto, la dismissione e la nuova realizzazione dell'impianto della frazione di Favazzina a fanghi attivi e la realizzazione di nuovi fitodepuratori a servizio delle località Scarinci, Forche, Tagli, Runci e Aciarello.

<<Relativamente all'intervento nella frazione di Solano Superiore - si legge nella delibera - è necessario procedere alla dichiarazione di pubbica utilità ed indifferibilità dell'opera, finalizzata alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. E' stata data comunicazione ai soggetti indicati dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di immobili nonchè all'approvazione del progetto senza che nel termine assegnato siano pervenute osservazioni in merito all'oggetto del procedimento per la realizzazione dei lavori>>.

Le aree interessate nella frazione di Solano Superiore hanno una destinazione agricola. <<L'Ufficio tecnico ha predisposto la documentazione tecncico amministrativa per la proposta di variante urbanistica semplificata procedendo alla ricognizione della compatibilità del progetto rispetto ai vincoli esistenti sul territorio>>. La proposta di modifica al Piano regolatore generale non costituisce variante essenziale in quanto non interessa l'intero territorio comunale <<nè modifica l'impianto complessivo del Piano, non incrementa la previsione insediativa e non modifica la qualificazione degli ambienti territoriali individuati>>.

Tina Ferrera