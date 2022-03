BAGNARA CALABRA Scuola Paolotti, Coalizione Civica per Bagnara: "ennesimo spot pre-elettorale in vista delle imminenti elezioni comunali"

Porelli - Scuola PaolottiLa “Coalizione Civica per Bagnara” ritiene di dover fare alcune considerazioni riguardo la nota stampa dell’Amministrazione Comunale in riferimento al plesso scolastico “Paolotti” del rione Porelli. Secondo tale nota stampa <<si è dato avvio al processo di recesso dal rapporto contrattuale con l’impresa>>; dunque a quasi tre anni dall’inizio dei lavori di <<adeguamento sismico ed efficientamento energetico>> il tutto si conclude nel peggiore dei modi, col rischio di lasciare l’ennesima struttura pubblica abbandonata a sé stessa.

Il problema delle strutture scolastiche attanaglia da anni il nostro territorio creando notevoli disagi alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie. Crediamo che alla base di una Società che guarda al futuro e vuole progredire ci sia l’istruzione e che pertanto sia doverosa la tutela del diritto allo studio, tutela che passa anche dal garantire idonee strutture per i nostri ragazzi. Alcuni esponenti di questa Coalizione, sia del mondo scolastico che politico, da sempre si prodigano affinché questo diritto venga garantito rendendosi protagonisti di numerose iniziative.

Il comunicato dell’Amministrazione Comunale par la anche della partecipazione ad un bando del PNRR per la <<costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici>>, tutto ciò a noi sembra solo l’ennesimo spot pre-elettorale in vista delle imminenti elezioni comunali; d’altronde il Vice-Sindaco Mario Romeo, oggi candidato a Sindaco, già in passato ci ha abituato a millantate e mirabolanti opere pubbliche come recitava in un manifesto anche da lui voluto “BAGNARA MAI COME ADESSO”: sui diritti delle famiglie non si scherza!

Non vogliamo volutamente infierire riportando le dichiarazioni passate dell’Assessore al ramo Concetta Zoccali che spesso si è resa protagonista di annunci e traguardi che forse saranno avvenuti solo nella sua fantasia. Con questo comunicato non vogliamo rivolgerci all’Amministrazione in carica ma alla cittadinanza ricordandogli di tenere presente questi episodi quando andrà a scegliere chi dovrà rappresentare e amministrare la nostra Bagnara consapevoli che il futuro se si vuole lo si può cambiare e che ognuno può essere protagonista del cambiamento.

Coalizione Civica per Bagnara - Ric e pubbl