BAGNARA CALABRA Rescisso il contratto di appalto del plesso scolastico di Via Paolotti "Don A. Gioffrè"

Plesso Scolastico Via PaolottiLa Giunta Comunale, in data 25 Marzo 2022, con Delibera n. 35, su proposta della Responsabile UOC5 ha preso atto dell’avvio del procedimento di recesso dal contratto di appalto del plesso scolastico “Don A.Gioffrè” in via Paolotti del rione Porelli.

Precisamente, in data 1 marzo (prot.3815) la dirigente chiedeva alla Direzione Lavori ed al RUP protempore, di relazionare sullo stato dei lavori e sulle cause della sospensione, indicando le eventuali soluzioni da adottare. Era anche stata data indicazione alla D.L. di verificare lo stato di sicurezza del cantiere, delle attrezzature e delle macchine presenti a tutela della pubblica incolumità. In riscontro, la D.L. con la relazione prot. n.4251 del 08/03/2022, ha comunicato che la sospensione è scaturita da difformità, riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi, che non sono superabili con alcuna proposta di variante progettuale a norma di legge.

Preso atto delle motivazioni della sospensione dei lavori e della impossibilità di trovare una soluzione nell’ambito dell’appalto in corso, si è dato avvio al recesso dal rapporto contrattuale con l’impresa, a cui seguiranno le consequenziali attività di contestazione dovute. Nel contempo, la UOC5 ha ritenuto opportuno partecipare al bando PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” con uno studio per la demolizione e ricostruzione della scuola di via Paolotti, per un importo di tremilioni di euro che, se approvata, consentirà di realizzare una nuova scuola, costruita con moderni criteri ,sistemi di efficientamento energetico e la creazione di spazi idonei alle esigenze attuali.

L’Amministrazione Comunale