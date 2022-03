Accordo Dipartimento Lavoro e Welfare Regione Calabria e Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari

Firma accordo È a tutti gli effetti operativa la convenzione sottoscritta lo scorso mese di febbraio tra l’assessorato alle Politiche Sociali della Regione Calabria e il Csv dei Due Mari di Reggio Calabria. Le attività in convenzione impegneranno il Csv in una specifica assistenza alle associazioni di volontariato e a quelle di promozione sociale per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il RUNTS afferma Ignazio Giuseppe Bognoni, presidente del CSv dei Due Mari, è attivo dal 23 novembre del 2021 e tutti gli enti di terzo settore, per poter continuare ad operare nell’interesse delle proprie comunità, devono iscriversi a questo Registro. Il nostro Csv è da sempre impegnato nell’accompagnare il volontariato della nostra provincia e da oggi, grazie alla preziosa partnership con la Regione Calabria, potrà offrire un’assistenza più puntuale e dedicata. Quella sottoscritta con il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, continua il Presidente Bognoni, è anche il riconoscimento del ruolo svolto nei territori dai Centri di Servizio per il Volontariato. In questo senso va dato atto all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Tilde Minasi, che per la prima volta dall’esistenza dei Csv in Calabria, ha voluto espressamente prevedere una sinergia con la Regione attraverso la sottoscrizione di una vera e propria convenzione. Vivamente speriamo che questa sia solo l’inizio di una collaborazione che auspichiamo diventi più stabile e duratura. Le attività concordate con il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, evidenza il direttore Giuseppe Pericone, riguardano soprattutto un’azione di informazione e formazione sul Registro unico nazionale e suoi effetti. In questa direzione è stata anche prevista la realizzazione di numerosi incontri sui territori per raggiungere una platea quanto più ampia possibile e così dialogare più da vicino con i tanti volontari e con tutte quelle organizzazioni che ancora attendono di comprendere meglio quelli che sono gli aspetti innovativi introdotti dalla cosiddetta Riforma del Terzo Settore. In questo senso oltre gli incontri che verranno promossi direttamente dal Csv anche tutti i comuni, gli ambiti, le consulte e gli Ets di un territorio, potranno richiedere la realizzazione in loco di un seminario. La convenzione con la Regione, evidenzia ancora il direttore Pericone, consentirà inoltre al Csv la possibilità di poter garantire una piena e personalizzata assistenza alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che abbisognano di supporto in fase di concreta iscrizione al Registro Unico. Con il Runts, infatti, sarà possibile dialogare solo digitalmente e, dunque, sarà di fondamentale importanza muoversi correttamente nelle diverse procedure per far sì che l’istanza sia processata positivamente senza necessità di ulteriori precisazioni o integrazioni documentali. Anche questa attività, grazie alla convenzione con l’Assessorato Regionale, potrà essere personalizzata e richiesta gratuitamente al Centro Servizi.