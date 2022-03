"Bagnara Aperta": "Alle prossime elezioni si fronteggeranno professionisti della politica e uomini e donne al servizio del paese"

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta con la propria azione politica ha cercato negli anni di tutelare gli interessi dei cittadini bagnaresi, questo è stato fatto attraverso segnalazioni delle problematiche e soprattutto con delle proposte concrete alla loro risoluzione purtroppo mai prese in considerazione dal governo cittadino. Abbiamo più volte incalzato l’attuale amministrazione sulla loro incapacità gestionale, sulla mancanza di programmazione e soprattutto su un’assenza totale nel confronto con la cittadinanza. Chiaramente come evidenziato sopra la nostra è stata anche e soprattutto un’opposizione costruttiva. Abbiamo studiato a fondo i bilanci depositati dall’ente e con numeri alla mano abbiamo fatto delle proposte interessanti dal punto di vista finanziario che avrebbero avuto a nostro parere un impatto positivo sui conti pubblici.

Abbiamo inviato una nostra proposta per migliorare il funzionamento degli uffici comunali ed in particolar modo dell’ufficio tecnico, settore nevralgico che avrebbe potuto e dovuto portare linfa vitale in termini di finanziamenti per lavori ed economici per le casse comunali, ci siamo battuti per garantire ai ragazzi il corretto e soprattutto sicuro svolgimento delle lezioni messo in discussione da plessi malfunzionanti, siamo intervenuti attenzionando costantemente il problema degli impianti sportivi, inviato proposte per migliorare i servizi dei quartieri periferici di Solano, Ceramida e Pellegrina ed abbiamo cercato di dare il nostro contributo in ogni settore, tante cose che in questo breve comunicato non sarebbe possibile elencare dettagliatamente.

La nostra battaglia in favore dei cittadini per quanto riguarda il canone idrico è stato uno dei tanti momenti di vicinanza con la gente ed anche in quel caso abbiamo proposto al sindaco ed ai suoi una soluzione politica che come al solito è rimasta inascoltata.

Il nostro percorso politico da sempre al servizio della cittadinanza in questi mesi ha avuto un confronto serrato con altri gruppi ed associazioni e si è giunti ad un’alleanza che ha portato alla formazione della Coalizione Civica per Bagnara con a capo il candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali Adone Pistolesi. Il nostro obiettivo, come quello di tutta la coalizione è quello di affrontare le problematiche del paese attraverso dei contenuti che diverranno proposte, idee di futuro e quindi programma elettorale. Siamo convinti che chi avrà l’onore e l’onere nei prossimi anni di governare il nostro amato paese dovrà conoscere in maniera minuziosa ogni tematica per poterla affrontare al meglio e non come è stato fatto negli ultimi decenni approcciarsi in maniera approssimativa e superficiale.

Alla luce di quanto emerso dalla stampa nelle ultime settimane pare che i due schieramenti che si fronteggeranno alle prossime elezioni saranno composti da una parte da “professionisti della politica” che hanno affossato il paese con scelte poco lungimiranti e dall’altra da una squadra di donne e uomini che concepiscono la politica in maniera diversa, come servizio al cittadino e soprattutto con una vera idea di futuro.

A questo punto alla luce di quanto avvenuto nel corso degli anni i cittadini hanno tutte le notizie necessarie per poter decidere con serenità chi dovrà rappresentare il paese.

Per quanto ci riguarda continueremo a fare politica e a dare il nostro contributo.