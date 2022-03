BAGNARA CALABRA Pistolesi commenta la scelta del gruppo "Nella mia Città" di lasciare la coalizione: "massimo rispetto, ma nulla faceva presagire tale decisione"

Adone Pistolesi<<Assoluta sorpresa, non posso che dire come sempre la verità. Nulla faceva presagire, visto la piena fiducia reciproca ed il lavoro che si stava portando avanti con le difficoltà dovute agli incontri (purtroppo) in remoto per la pandemia>>. Questo il commento di Adone Pistolesi, appresa la notizia che il gruppo "Nella mia Città" ha deciso di lasciare la coalizione.

<<Eravamo in piena sintonia e si era concordato nemmeno 24 ore prima - continua il leader di "Coalizione Civica per Bagnara" - e su richiesta di "Nella mia Città", che nell’incontro di venerdì 18 marzo si formalizzasse un contributo di tutti i gruppi per le spese da mettere insieme per la campagna elettorale. Qualche giorno prima alla mia ripetuta richiesta di avere qualche nome, espressione diretta di "Nella mia Città" per come era giusto e auspicavo vivamente, dalla medesima mi era stato garantito un "ci stiamo lavorando">>. Pistolesi non nasconde la la delusione per ciò che ritiene una decisione affrettata, ma allo stesso tempo esprime <<massimo rispetto di tutti loro, con l’auspicio di cuore di poter essere insieme, fianco a fianco, per il bene del paese>>.

