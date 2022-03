BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative, Pistolesi perde pezzi. "Nella mia Città" lascia la coalizione

Logo - Nella mia Città Il gruppo Nella Mia Città comunica la propria uscita dalla Coalizione della Lista Civica con Adone Pistolesi candidato a sindaco. Come premessa di fondamentale importanza va detto che il gruppo continua moralmente a sostenere la coalizione e la candidatura di Adone Pistolesi.

Il percorso fatto fin qua aveva come obiettivo la costruzione di un progetto politico che potesse rilanciare le prospettive del territorio e che offrisse alla cittadinanza un modello nuovo di approccio politico, basato sulle idee, sull’innovazione e sulle competenze per la loro messa in pratica, ma soprattutto si proponeva la assunzione di una modalità comunicativa con i cittadini di assoluta trasparenza e chiarezza che avesse come modello la democrazia partecipata e che segnasse uno spartiacque con quanto sciaguratamente attuato fin qui dall’amministrazione in carica.

Per la realizzazione di questo obiettivo ci siamo dati delle regole che lungi dal voler costituire un freno all’azione della coalizione, vogliono invece tutelare persone, gruppi e contenuti del progetto nelle loro peculiarità e garantire la linearità del percorso intrapreso, e che per questo necessitano di un coordinamento e di una regia auspichiamo forte e coerente. L’intento specifico del gruppo Nella Mia Città, più che a un impegno elettorale diretto, voleva contribuire a mettere in moto il processo di cui si è detto sopra e a tale scopo cercare di aggregare le forze presenti nel paese che lo condividessero. Riteniamo di avere assolto a questo compito al meglio delle nostre forze e possibilità e che pertanto il nostro percorso all’interno della coalizione sia giunto al termine.

La strada intrapresa dalla coalizione, con diversi gradi di coinvolgimento da parte dei gruppi e dei singoli, ha scelto, rispetto a quell’intento originario, di spostare energie ed impegno più verso la corsa elettorale con tutti gli aspetti tecnici e di calcolo che ne derivano, aspetti di grande importanza in un progetto politico ma che non possono, a nostro avviso, diventare preponderanti rispetto all’idea di paese che abbiamo e a tutte le opportune azioni per la sua realizzazione, gruppi di lavoro, progetti, confronto con i cittadini, ascolto dei bisogni e delle proposte e la conseguente relativa strategia comunicativa. Nella mia Città continuerà la sua azione di stimolo e di proposta per l’azione diretta della cittadinanza in iniziative volte allo sviluppo del territorio e a una sempre maggiore presa di coscienza dei singoli e dei gruppi che volessero condividerle con noi.

