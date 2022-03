“Villa: da città dei bisogni a città dei diritti e delle opportunità”: domenica 27 marzo seconda Agorà cittadina

Villa San GiovanniInfrastrutture, programmazione ed erosione costiera

A Villa spira forte il vento della partecipazione!Tanti cittadini hanno risposto all’appello “Villa: da città dei bisogni a città dei diritti e delle opportunità” lanciato nei giorni scorsi e hanno partecipato con entusiasmo alla prima agorà cittadina tenutasi il 5 marzo presso la sala della Società Operaia di Villa San Giovanni.

Cittadini di ogni età hanno avuto la possibilità di confrontarsi e condividere idee, esigenze e prospettive per Villa all’interno di 4 tavoli di partecipazione. Tanti sono stati gli argomenti oggetto della discussioneraccolti e sintetizzati,segnodella grande voglia di partecipazione dei Villesiimpegnati, prima di tutto, per le sorti della propria città.

Tra i moltissimi ed interessanti contenuti è emersa l’esigenza di rimettere la persona, il cittadino, al centro dell’azione amministrativa per garantirgli i servizi essenziali e per tutelarne i diritti, dandouna risposta alle tante urgenze (acqua, pulizia, manutenzione strade, rete fognaria, scuole) come primo passo di un progetto che parte dal basso madi più ampio respiro e di lunga durata. Un progetto partecipato e inclusivo fondato su:

sostenibilità sociale, per un welfare di comunità che non lasci indietro nessuno; sostenibilità ambientale, per una transizione ecologica che migliori la qualità della vita; sostenibilità economica, per intercettare le nuove opportunità di finanziamento per progetti che servano ai cittadini e al corretto sviluppo del territorio.

Un risultato che assume una valenza ancor più significativa se si guarda alla mappa delle urgenze e criticità rappresentata nel lavoro di ascolto ai diversi tavoli.

Parte dunque una seconda fase che vuole essere momento di condivisione per soluzioni concrete alle diverse tematiche,approfondendo in prima analisi l’aspetto dello sviluppo infrastrutturale e della programmazione dellacittà, anche passando attraverso un focus sulla problematica della messa in sicurezza del litorale Cannitellese che ad oggi rappresenta un’urgenza senza precedenti per Villa.

Affronteremo, per questo, il nodo dello spostamento a Sud degli approdi da e per la Sicilia e la necessità di realizzazione dell’ormai noto polmone di stoccaggio,analizzando le diverse prospettive riguardanti il quartiere di Acciarello e la Sua spiaggia, anche attraverso l’importanza dei nuovi strumenti urbanistici di programmazione, quali: il nuovo PSC Piano Strutturale Comunale, il nuovo Piano Spiaggia e le prospettive sul varo del nuovo Piano Urbano del Traffico e istituzione di una ZTL a pagamento,utileall’introduzione di un “Ecopass”.

Nel percorrere proposte e soluzioni a queste tematiche verrà approfondita la preoccupante situazione in cui versa il tratto di litorale Nord da Porticello a Cannitello, puntando anche i riflettori sui futuri lavori già finanziati nel 2016 con ben 2 milioni attraverso i Patti per il Sud. Ad oggi la progettazione esecutiva non è stata completata e su questo fronte si dovrebbe invece fare presto e scongiurare il profilarsidel rischio di perdere i finanziamenti.

Parleremo di tutto questo, assieme ad alcune eccellenze Villesi del settore, nella Seconda Agorà cittadina domenica 27 Marzo alle ore 17:30 presso la sala del locale La Luna e lo Gnac sul Lungomare cittadino.

Ma affinché questo patrimonio di interesse civico ed amore per Villa possa essere protetto, sostenuto e accolto, servirà mettere in campo un’azione di grande coraggio, un’azione di rigenerazione che passi senza timidezze attraverso decisioni nette e senza alcun compromesso. Un’azione che sappia guardare con fiducia ad una nuova classe dirigente, alle competenze e alle energie che possono essere messe in campo, alla loro capacità di osservare i problemi da punti di vista alternativi, di immaginare soluzioni innovative. Un progetto politico-amministrativo che sappia aggregare le migliori energie e competenze della città, perché quello che viviamo è un tempo difficile ma pieno di opportunità.

Solo un’amministrazione capace di ascoltare e confrontarsi, di co-programmare e co-progettare sarà capace di cogliere queste opportunità e trasformarle in progetti utili ed efficaci che rimettano al centro: Il diritto alla salute, affrontando l’atavica questione dell’inquinamento ambientale e dei presidi della Sanità locale e di prossimità; i diritti sociali con una nuova e diversa attenzione alle disabilità, alle insorgenti e diversificate povertà attraverso politiche sociali che garantiscano le esigenze e le necessità di chi è più debole ed esposto;Il diritto al lavoro, costruendo le condizioni affinché questo territorio diventi un luogo di opportunità;Il diritto alla libertà, contro ogni forma di violenza della criminalità organizzata attraverso la trasparenza della P.A. e la partecipazione dei cittadini per una democrazia di prossimità; Il diritto che la gestione dell’acqua e della riscossione dei tributi ritorni immediatamente pubblica.

La prima Agorà, ha inaugurato un percorso di partecipazione, con la seconda si procede al confronto e all’elaborazione di un programma condiviso che ci faccia giungere alla tornata elettorale della prossima primavera consapevoli che non basta vincere, ma bisogna anche governare! Il rischio, altrimenti, è di tornare dritti in quelle sabbie mobili e in quella palude - che poi sono anche la storia di questa terra - dove si impantanano le coalizioni senza identità.

Riteniamo che sia necessario un atto di vera generosità ed un coinvolgimento personale per un cambio di passo, non solo nelle prospettive e nelle visioni, ma anche nell’approccio, nei contenuti, nei metodi e nella coerenza di percorso.