Bagnara Calabra, elezioni comunali: una partita ancora da giocare

Elezioni Comunali di Peppino Maisano

Con l’uscita in campo aperto del Vice-Sindaco Romeo affiancato dall’intero arco del centrodestra, parrebbe dire che gli schieramenti per le prossime comunali a Bagnara si vanno chiaramente delineando, in linea con le anticipazioni di qualche mese fa date su questo stesso web.

Si era data per scontata l’investitura a Sindaco di Adone Pistolesi e puntualmente è arrivata pochi giorni dopo; così come quella del Vice-Sindaco Mario Romeo che, anche lui senza nulla stupirci, ha sollevato i veli domenica 6 u.s. nella cerimonia di presentazione al Puerto Nineo offrendo anche un bel quadro dell’ampio schieramento che lo sostiene. Qui si è avuto il primo assaggio di sapore politico ad opera del più autorevole rappresentante locale della Lega, che ha chiesto al designato “il segnale di discontinuità politica” col passato, a fronte chiaro del “Mai con la destra” scandito ancor prima di entrare in scena dal Segretario cittadino in pectore del PD Franco Triulcio.

Dello scontento del PD si era anche accennato in qualche occasione precedente. Ma non si poteva ancora immaginare né tanto meno supporre in termini certi che gli intendimenti di quel partito, o al meno dell’annunciato Segretario locale, fossero così chiari e perentori da aprire una sorta di scontro politico aperto prima che la partita vera e propria abbia ancora inizio. Pertanto, al momento abbiamo disponibili due dichiarazioni aperte e concise, la prima del PD e l’altra della Lega dalle quali si evince nettamente, sia pure con toni e motivi differenziati, l’asprezza affiorata almeno nella fase preparatoria dello scontro in vista.

Se le cose stanno così, la prima evidente certezza al momento è che, salvo possibili sorprese dell’ultima ora, le liste in lizza per contendersi lo scranno di Sindaco saranno solo due: una capeggiata da Adone Pistolesi, con derivazione civica e tendenza centro-sinistra; e l’altra di Mario Romeo, caratterizzata in area centro-destra estesa fino a FdI.

Inoltre il Pd, per bocca del suo futuro Segretario, ci ha fatto sapere che, stanti i tempi corti che separano l’avvio delle attività della nuova struttura di quel partito con l’apertura della campagna elettorale, non gli sarebbe stato possibile formare una propria lista, per cui il problema per il PD si restringe a quale delle liste in campo dare il proprio appoggio elettorale.

Dal che appare inevitabile l’insorgenza di problemi indotti non semplici sul piano organizzativo preparatorio delle liste e non soltanto, che vale la pena qui considerare e valutare, per quel tanto che ci è consentito immaginare e discernere a unico beneficio del pubblico intendere.

Appare pacifico che avendo il PD escluso l’alleanza con il centrodestra, l’altra unica porta aperta che gli rimane, allo stato degli atti, è la confluenza sulla lista di Adone Pistolesi, peraltro anche più congeniale alla linea nazionale di quel partito perché anche l’altra collocata in area centrosinistra.

L’eventuale prevedibile confluenza del PD nella lista Pistolesi potrebbe quindi rovesciare le sorti della partita a tutto favore della nuova coalizione “in componendo”(Pistolesi+PD) a danno del centrodestra, e quindi di Mario Romeo che era apparso inizialmente come il favorito, ove non si fosse mezzo il PD.

Quale, così poste le cose, il prezzo che Adone Pistolesi dovrebbe pagare per conseguire una quasi certa vittoria che il PD, prima e poi, vorrà sicuramente iscrivere a suo titolo e merito? Su che tenore e livello sarà condotta la trattativa tra le due delegazioni? Si dirà, magari mugugnando: ma dove sta scritto che Pistolesi deve cercare a tutti i costi l’alleanza col PD (specie se il prezzo da pagare dovesse risultare alto) e non può provare invece a farcela con la sola compagnia delle sigle associative che si sono impegnate di appoggiarlo?.

Su tale rompicapo, non da poco, si misurerà le capacità di intuito della delegazione Pistolesi se non intende tuffarsi nel circuito vizioso che porta dritto a rimettere in gioco il centrodestra e offrire la vittoria su un piatto d’argento a Mario Romeo.

La delegazione del PD, volendo immaginare la sua strategia di gioco sul campo(se ne avrà una) mirata a occupare spazio in quanto animata e spinta dal peso politico di forza nazionale, collocata in atto al primo posto nel consenso mediatico del Paese, nonché di forza locale che ha dato più volte il Sindaco alla Città, compreso l’attuale, politico di punta extralarge, che sta per congedarsi.

Restiamo della convinzione motivata che i rappresentanti del PD non si presenteranno all’incontro con Adone Pistolesi a porgergli solo un foglietto con vergati nomi da includere nella sua lista già pronta, con l’aggiunta dell’asterisco su uno degli indicati quale futuro assessore da nominare nel caso di vittoria.

Faranno sicuramente – quelli del PD - un discorso politico incentrato sulla migliore qualificazione del Consiglio Comunale, sull’esperienza e capacità dei suoi componenti, sul bagaglio culturale che ognuno di loro si porta appresso, sullo stroncare in via definitiva la mala pianta della priorità delle parentele e del nepotismo e, crediamo soprattutto, sulla figura del Sindaco che dovrà essere all’altezza del ruolo e trainante sia sotto l’aspetto dell’immagine politica che del riconosciuto valore culturale e manageriale per spenderlo a beneficio della cittadinanza.

La posta in gioco è alta. Tutti devono accostarsi al tavolo con spirito di umiltà, consapevoli dei propri limiti, pronti ad offrire sacrifici. L’esito della partita, se giocata con lungimiranza, farà vincere, ora e dopo, la Città e i cittadini.

Vedremo che succede.