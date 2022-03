Nota stampa Circolo Fdi di Villa San Giovanni "Area dello Stretto"

Fdi Area dello Stretto Il Circolo Villese di FdI, prede atto con rammarico della reiterazione del vetusto modo con cui si tenta ancora una volta di affrontare il periodo preelettorale, promuovendo la circolazione di notizie destituite di fondamento con evidenti finalità strumentali, fatte circolare da varie fonti utilizzando ogni mezzo d’informazione, col solo scopo di creare confusione e con il convincimento di poter far credere quello che non è e così insinuare, nell’opinione pubblica, degli scenari assolutamente diversi dalla realtà. Nel corso di questi ultimi giorni si è in più occasioni tentato di far circolare visioni distorte della realtà, come nell’articolo pubblicato da Gazzetta del Sud del giorno 13 marzo u.s., dove a pagina 26 della cronaca dell’area “Tirrenica”, in cui (probabilmente), piuttosto che la cronaca di quanto sta accadendo realmente, sono riportati i desiderata del Pd.

Quindi, qualcosa di molto diverso da quello che dovrebbe essere un resoconto reale di quanto sta accadendo politicamente in paese in vista della tornata elettorale. Così come appare, solo un auspicio, vedere seduti allo stesso tavolo “i sindaci del passato, Pd e Impegno in Comune”. Probabilmente quella che viene definita “selezione” preelettorale è anch’essa un auspicio e non certamente un dato di fatto, sia per il Pd, che per i fantomatici cinque ex sindaci. L’unica cosa certamente reale, che si può leggere nell’articolo, è che “cosa si muova è difficile dirlo …”. Ma poi, chi comunica, ha la presunzione di affermare “… perché tutto si muove alla ricerca di soluzioni civiche che facciano superare da una parte e dall’altra cinque anni difficilissimi, un dissesto economico finanziario che i villesi pagheranno caro ed amaro nei prossimi anni, un vuoto politico amministrativo senza precedenti”. Ciò non corrisponde assolutamente al vero. Primo perché la città sembra tutt’alto che distaccata nell’assistere a riposizionamenti “civici” per politici privi di novità che, addirittura, arrivano a proporre proprio quei cinque ex sindaci artefici del debito fuori bilancio che ha prodotto la dichiarazione di dissesto (a tal proposito, è bene chiarire che del ricorso, proposto avverso tale procedura, il TAR si è pronunciato solo sulla sospensiva e non già sul merito che ha fondamenti certamente oggettivi). L’attuale maggioranza appare certamente la meno responsabile rispetto a quel dissesto (troppo sbrigativamente dichiarato) e, quindi, risulta incomprensibile cosa volesse intendere chi scrive che “… troppe cose sono successe per la maggioranza, ridotta da amministrazione a maggioranza consiliare dopo il dissesto e le dimissioni …”, infatti, è fuor di dubbio che la maggioranza era ed è tale, esattamente come la minoranza era e rimane tale. Si tratta di regole amministrative che forse si sarebbe sperato di poter edulcorare con la presenza commissariale, ma non è possibile. Sarebbe interessante sapere da dove sarebbero state attinte le notizie sui tavoli del centrodestra. Questi almeno per quanto concerne FdI sono assolutamente più vasti ed inclusivi di quelli riportati, perché, nella realtà, sono stati attivati e proposti su criteri innovativi fatti di contenuti e di figure di assoluta qualità. Altrettanto non veritiera (e forse tendenziosa) appare l’affermazione che “dall’altra parte la minoranza consiliare seduta tutta allo stesso tavolo … e anche il gruppo dei cinque ex sindaci …”, ma, siamo certi che tutti rappresentano qualcosa/qualcuno? o che, ormai, ognuno rappresenti solo se stesso? o che, ancora, tutti siano seduti effettivamente solo a quello stesso tavolo? Non è ammissibile fare, come cronaca, delle affermazioni come “ … non ci sarà amministrazione fino al voto e le scelte per la città verranno assunte dai commissari prefettizi con i poteri di giunta, salvo poi alcune dover essere approvate in consiglio”. Quindi, se viene ammesso che c’è attività di Consiglio, l’Amministrazione esiste. Se esiste l’Amministrazione le scelte per la Città dovranno correttamente e necessariamente essere prese dal Consiglio. I Commissari prefettizi, con i poteri della Giunta e del Sindaco, potranno e dovranno solo rendere esecutive le scelte programmate dal Consiglio. Ciò vale anche per il bando PNRR, da approvare entro il 24 marzo, per il quale il Comune di Villa San Giovanni potrà partecipare solo con progetti già approvati dalla maggioranza in Consiglio. Le prossime riunioni di Consiglio non saranno certamente riservate all’approvazione di nuovi fantasiosi progetti (magari partoriti da quella minoranza che fino ad oggi ha deciso di snobbare il Consiglio), né a rispettare la scaletta che si vorrebbe suggerire nell’articolo. A tal proposito, scenari alquanto incoerenti vengono delineati anche da altri soggetti, politici e non, della Città e che, a loro dire, riguarderebbero alcuni importanti componenti del Circolo Villese di Fdi. Che, a scanso di equivoci e di qualsiasi fantasiosa supposizione, non sono riconducibili, in alcun modo, a scenari reali. Il Circolo di Fdi guarda, come scelta prioritaria, all’area di appartenenza politica di centro destra, che rimane sicuramente attenta ed aperta alla “società civile” ed a tutti coloro che in questo momento si interrogano fattivamente sul futuro programma amministrativo della Città. Avendo ben presente che è assolutamente prioritaria una visione comune di Città e una consapevole conoscenza delle sue esigenze, divenute oramai molteplici, in tutti i settori amministrativi della “res pubblica”. Tant’è che, se tali condizioni non saranno frutto di un percorso comune, il partito villese di Fdi si comporterà di conseguenza, continuando un percorso politicamente coerente con l’attività politica svota in Città in questi ultimi anni. In tal senso, il Circolo Villese di FdI, ritenendo che la priorità da affrontare sia quella di servire, mettendo a disposizione della Amministrazione a cui si partecipa e dell’intera cittadinanza ogni risorsa umana ed intellettuale, non si sottrarrà dall’assolvere al suo dovere di soggetto politico responsabile.