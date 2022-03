BAGNARA CALABRA Finanziato dalla Regione Calabria il rifacimento della strada di "Granaro": La soddisfazione dell'Amministrazione Comunale

Strada Granaro Ennesima soddisfazione, inanellata da questa Amministrazione, che va condivisa con la nostra comunità. La Regione Calabria con decreto n.2735 del 16/03/2022 ha approvato la graduatoria delle domande di sostegno dei progetti presentati da Enti pubblici risultati destinatari di contributi di cui all'intervento 4.3.1 dei fondi PSR, relativi ad investimenti in infrastrutture.

Il nostro Ente è tra i beneficiari di questo bando avendo presentato il progetto per il rifacimento della strada di Granaro al fine di migliorarne la viabilità da troppo tempo compromessa. L'importo ammesso a finanziamento è pari ad euro 119.792,83. Occorre ribadire la funzionalità, e l'importanza, per gli agricoltori e per gli amanti di quella parte di territorio (vedasi sentiero francese) di questa via interpoderale. Questo finanziamento servirà ad accrescere la voglia di quanti si avvicinano alla ricerca o alla riscoperta di quanto la natura offra in termini di bellezze e ricchezze storico-naturali. Ma serve anche a preservare l'allevamento dei vigneti produttivi di pregiati vini, oltre al cultivar del prezioso zibibbo. Tale progetto,dunque, rientra nella strategia di quest'Amministrazione volta a favorire lo sviluppo turistico ed economico locale, alla valorizzazione delle risorse autoctone ed alla salvaguardia dell'ambiente attraverso la messa a punto di interventi quali il rafforzamento della viabilità della strada di Granaro.

L' Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra