Confronto con la Commissione regionale anti 'ndrangheta, Scopelliti: "Importante l'esperienza di Gelardi nelle scuole"

FOTO FONDAZIONE SCOPELLITI CON PRES COMM ANTINDRANGHETA“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato, a Palazzo Campanella sede del Consiglio regionale della Calabria, il presidente della Commissione anti ndrangheta Giuseppe Gelardi. Ci siamo confrontati sul fenomeno della dispersione scolastica, sulla violenza sempre in crescita tra i giovani, sulla facilità di infiltrazione della ndrangheta anche tra i più piccoli e dei suoi atteggiamenti nel tessuto sociale soprattutto in un territorio dove è difficile comprendere ed immaginare prospettive”.

Così Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, a conclusione dell’incontro in Consiglio regionale. “Grazie all’esperienza del presidente Gelardi nel mondo della scuola – ha aggiunto - abbiamo condiviso diversi progetti e, soprattutto, l’impegno a programmare azioni congiunte su questi temi. L’obiettivo – ha precitato Rosanna Scopelliti - deve essere anche quello di creare alternative sane sul territorio per i nostri giovani e lo si può fare attraverso le opportunità lavorative, lo studio e la consapevolezza delle risorse che il nostro territorio offre. Non è vero che non c’è niente, la verità è che – ha concluso - ognuno deve imparare a fare la sua parte”.