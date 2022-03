Montagna: Occhiuto, bene ddl per valorizzare terre alte, in Calabria tante opportunità

Occhiuto “Il nuovo disegno di legge sulla montagna, approvato oggi dal Cdm - su proposta del ministro Gelmini - è un primo importante passo per valorizzare tanti territori che da troppi anni aspettavano una cornice normativa che potesse in qualche modo contribuire al loro sviluppo.

Anche nella Regione che ho l’onore di governare ci sono realtà in gravi difficoltà, colpite dal fenomeno dello spopolamento, che hanno bisogno di aiuti concreti per potersi rilanciare. Le misure previste dal ddl vanno nella giusta direzione. Bisogna incentivare medici, insegnanti, imprenditori e soprattutto giovani, ad investire nel proprio territorio, e magari a preferire la montagna alle grandi città. Lo sviluppo di tutte le realtà locali - i piccoli borghi, i paesini, le cittadine - sono un arricchimento per l’intera comunità.

Luoghi abitati e fecondi contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale di una Regione: una montagna abitata sarà una montagna nella quale con più difficoltà ci saranno incendi, alluvioni, calamità naturali. Anche per la Calabria, quando questa legge verrà definitivamente approvata, ci saranno tante opportunità. Mi auguro che il Parlamento esamini presto questo ddl”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.