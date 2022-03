BAGNARA CALABRA Isola ecologica, il Sindaco risponde all'Avv. Latella: "progetto già definito e in attesa di finanziamento"

Egregio avv. Antonio Latella,

a nome dell' Amministrazione Comunale faccio seguito alla Sua stimolante nota del 28/02/2022 con la quale viene proposta la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta, ai più conosciuta come isola ecologica. Ritengo opportuno, in via preliminare, ringraziare l'Associazione che Lei in maniera esemplare rappresenta per il continuo interesse dimostrato rispetto ad alcune problematiche che interessano la nostra comunità. Tale partecipazione sfocia in apprezzabili iniziative che periodicamente vengono organizzate sul territorio, a riprova che questo tipo di associazionismo è funzionale allo sviluppo ed alla promozione del nostro territorio.

Relativamente alla idea progettuale proposta nella nota ut supra, e divulgata meritoriamente su vari mezzi di informazione, Le rappresento che questa Amministrazione ha sempre avuto a cuore la questione dei rifiuti. Ella ricorderà l'iniziativa congiunta organizzata dal Comune in collaborazione con codesto Sodalizio, tenutasi il 9 luglio dello scorso anno, la cui riuscita si è manifestata in maniera evidente avendo riscosso particolare apprezzamento tra i nostri concittadini.

Per di più si rammenta che, nel Consiglio Comunale tenutosi a fine Dicembre, il Civico Consesso ha adottato un nuovo capitolato per la gestione del sistema integrato della raccolta dei RSU, che prevede a breve proprio la realizzazione di un Centro di Raccolta Comunale con lo scopo di migliorare il servizio e produrre tutti i vantaggi che anche Lei annovera nella nota.

Pare doveroso, altresi, ringraziare tutti i tecnici coinvolti dall'Associazione, anche se questo Ente non può in alcun modo trarne beneficio dal lavoro svolto, in quanto nel tentativo di ottenere le necessarie risorse finanziare, gli uffici hanno già provveduto a produrre specifica progettazione del Centro di Raccolta Comunale, nel rispetto dei termini di scadenza del Bando PNRR che finanzia tali opere, fissati per 15/02/2022.

Laddove fosse necessario Le riconfermo la disponibilità di quest'Amministrazione a ricevere ogni proposta che possa favorire lo sviluppo ed il miglioramento della nostra comunità. Auguro a Lei ed all'associazione Cittadinanza Attiva di Pellegrina buon lavoro.