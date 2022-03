Carlo Tansi - Tesoro Calabria

Lunedi 7 marzo alle 19.00 Carlo Tansi (Tesoro Calabria) sarà a Scilla, davanti alla Casa della Salute, per protestare insieme alle associazioni scillesi che da mesi si riuniscono in sit-in per rivendicare il sacrosanto diritto alla salute e la riapertura di un nosocomio indispensabile per il territorio.