PALMI Interpellanze, interrogazioni e mozioni del Circolo Armino, che saranno presentate nel prossimo Consiglio Comunale

Circolo Armino - Palmi Al Consiglio comunale del prossimo 11 marzo il Circolo Armino presenterà:

- un’interpellanza per conoscere quali progetti ha predisposto il Comune di Palmi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- un’interpellanza per conoscere le ragioni per le quali il Comune di Palmi non pubblica con regolarità il bollettino dei contagi Covid;

- un’interrogazione per conoscere a che punto è, sul territorio comunale, la realizzazione della Ciclovia della Calabria;

- una mozione per l’adesione di Palmi alla Rete delle Comunità Solidali ETS.

