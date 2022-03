Niente riapertura per il Punto di primo intervento di Scilla

Sit-In davanti alla Casa della Salute di Scilla Molta la delusione nalla cittadina della Costa Viola.

Il Punto di primo intervento della Casa della Salute non è stato riaperto nelle ore notturne da martedì 1. marzo, come era stato invece annunciato. La notizia ha colto di sorpresa l'intera comunità di Scilla, che da quattro mesi lotta per avere riattivato ilservizio di notte.

<<Un colpo basso che ha gettato nello sgomento la comunità di Scilla - hanno detto alcuni attiviste - ci hanno riferito che sono arrivate delle indicazioni a livello regionale per non riaprire il PPI. La delusione è forte perchè ci rendiamo conto che viviamo in una regione dove i diritti dei cittadini vengono continuamente calpestati e la sanità, che dovrebbe essere un diritto sacrosanto, viene completamente distrutta>>. I cittadini che avevano partecipato ai sit-in settimanali davanti alla Casa della Salute non ci stanno: <<Ci avevano garantito dal 1. marzo il PPI H24, ci auguriamo che sia solo un rinvio. C'è tanta rabbia, non si può giocare sulla salute dei cittadini. Se c'erano delle problematiche burocratiche, gli enti preposti potevan rinviare di alcuni giorni>>.

Non si conoscono le vere motivazioni che hanno spinto le autorità preposte a bloccare la riapertura del servizio. A quanto è dato sapere erano stati programmati anche i turni di lavoro del personale medico e infermieristico in servizio al PPI per garantire la presenza continuativa nell'orario delle 24 ore. Il medico e l'infermiera che dovevano prendere servizio di notte sono stati avvisati poco prima dell'inizio del turno. <<Sono amareggiato e deluso - ha detto il sindaco Pasquale Ciccne - per il cambio di programma. Non sono stato avvertito della non riapertura del Punto di primo intervento e non conosco il motivo di questa improvvisa decisione. Speriamo che il servizio venga presto riattivato>>.

Tina Ferrera