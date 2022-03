Cinquefrondi orgogliosa della sua cittadina Enza Petrilli, tre medaglie d’oro da Dubai

Conia-PetrilliTutta Cinquefrondi ha seguito le imprese della sua cittadina onoraria Enza Petrilli. Enza porta a casa ben tre medaglie d’oro dal mondiale di Dubai, oro nel misto, oro nel femminile e oro individuale. Definirla immensa è anche poco. Siamo orgogliosi di aver dato la cittadinanza a Enza e di averle dato sempre gli spazi per allenarsi.

Cosi come siamo orgogliosi del lavoro che ogni giorno fa con tanti ragazzi della nostra comunità. Enza è una campionessa con l’arco, ma lo è principalmente con i rapporti umani e con la sua straordinaria umiltà. La freccia che fa sempre centro è il suo straordinario sorriso.

Grazie Enza per tutto quello che fai e perché sei un esempio vero per ognuno di noi. Aspettiamo la nostra campionessa per una grande festa a Cinquefrondi, per farle sentire tutto il nostro calore e quanto le vogliamo bene.

Il sindaco

Michele Conia