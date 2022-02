SCILLA Dopo il PPI Ciccone punta alla Guardia medica nelle frazioni, e al potenziamento della Casa della Salute

scilla - presidio Sull'apertura del Punto di primo intervento di notte alla Casa della Salute interviene il sindaco Pasquale Ciccone, che in questi mesi ha partecipato alle manifestazioni di protesta pacifica organizzati da un gruppo di residenti.

<<Siamo contenti - ha detto Ciccone - e vogliamo condividere la notizia in particolare con tutti coloro che si sono impegnati tutti i lunedì, per oltre tre mesi, in sit-in pacifici davanti alla Casa della Salute per richiederne l'apertura h24. Molto probabilmente abbiamo contribuito a salvare delle vite umane. Si è trasmesso il giusto messaggio della necessità di assistenza sanitaria in un territorio così vastio>>. La perseveranza secondo il primo cittadino ha contribuito alla riapertura del PPI h24: <<Quando ci si impegna con amore e passione per il proprio territorio si possono raggiungere risultati insperati. Chiediamo alla popolazione in generale di difendere sempre e comunque i loro diritti e di partecipare attivamente in difesa delle reali necessità di un popolo>>.

Il Sindaco ringrazia tutte le istituzioni che hanno permesso la riapertura del servizio e si dice pronto a privarsi della guardia medica a Scilla centro per spostarla nelle frazioni di melia oppure di Solano Superiore per garantire alla numerosa popolazione una minima assistenza notturna. E sul potenziamento della Casa della Salute, Ciccone ha detto: <<Il futuro della sanità nel nostro territorio lo scriverà la storia. Il nostro compito sarà quello di essere attenti, combattere per evitare i ritardi e raccontare la verità su tutto ciò che accadrà>>.

Non è dato sapere se il finanziamento di 9 milioni di euro, fermo da circa dieci anni e destinat alla Casa della Salute di Scilla, verrà speso; la questione sarà probabilmente oggetto di un'ulteriore battaglia per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'ex "Scillesi d'America".

Tina Ferrera