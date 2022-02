Scilla pronta ad ospitare dieci profughi afgani, firmato protocollo con il Comune di Sant'Alessio

Scilla - Piazza San Rocco Il Comune di Scilla ha approvato un accordo procedimentale con il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte per l'accoglienza di dieci profughi dell'Afghanistan. < >.

L'Amministrazione va alla ricerca di alloggi privati. Una volta individuati i locali, i contratti di locazione predisposti dal Comune saranno sottoscritti da una parte dai privati individuati dall'esito dell'avviso, dall'altra dagli organi del Comune di Sant'Alessio, che resta il gestore del progetto di cui è stato disposto l'ampliamento. <<Sulla base delle decisioni di molti paesi europei e delnostro in particolare - continua la delibera - il nostro Comune, interpretando il sentimento comune di preccupazione per la vita di migliaia di donne e di bambini e cittadini afgani, aderisce agli appelli lanciati da molti esponenti della società civile, associazioni e personalità, di accoglienza per le persone afgane in difficoltà.

Tina Ferrera