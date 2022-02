BAGNARA CALABRA Il gruppo politico "Nuove Energie" si presenta

Giuseppe Surace In vista delle prossime elezioni amministrative dopo una serie di incontri preparatori, un insieme di donne e uomini con spiccate competenze, sia nel campo professionale che della Pubblica Amministrazione, e di indiscusse doti morali, hanno deciso di mettersi in gioco per offrire le loro esperienze e le loro capacità al servizio della città.

Il gruppo “NUOVE ENERGIE” nasce dalle istanze di tanti cittadini che hanno voglia di vedere finalmente valorizzato e tutelato, socialmente ed economicamente, il territorio di Bagnara Calabra: un coro di voci cui occorre prestare ascolto, dandogli infine consistenza politica e amministrativa. Il coordinatore e promotore del gruppo politico è Giuseppe Surace. Durante gli incontri organizzati sul territorio, grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza, si è avuta una “fotografia sociale” delle tante problematiche che attanagliano la nostra città: dalle periferie dimenticate, alle criticità che ogni anno, puntuali si ripresentano a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico; dal degrado paesaggistico del nostro territorio alle problematiche giovanili, solo per citarne alcune. Per ognuno di questi problemi “Nuove Energie” fornirà ipotesi di soluzioni e porterà il proprio contributo al programma della costituenda coalizione cui si è deciso di aderire, infatti il gruppo ha deciso di sostenere anche con propri candidati la coalizione civica con candidato a Sindaco Adone Pistolesi. Tale decisione è stata assunta sia per le indiscusse doti morali del candidato, che per il riconoscimento all’impegno profuso in questi anni in cui ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale e anche per l’indiscusso gradimento che la candidatura riscuote tra la cittadinanza. La sfida che aspetta il gruppo “Nuove Energie” e la coalizione civica non sarà facile, tanti i problemi e pesante il fardello, un peso che soltanto con onestà, attitudine, impegno e apertura verso il cambiamento, sarà possibile alleviare.

Riceviamo e pubblichiamo