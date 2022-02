"No alla guerra in Ucraina": la delibera del Comune di Bagnara

No alla Guerra in Ucraina: la Giunta Municipale del Comune di Bagnara Calabra, nella seduta odierna, approva la Delibera n. 20.

No alla guerra

Di seguito il testo dell'atto deliberativo.

la più ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti della città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d'intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell'Europa;