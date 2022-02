Riapre a Scilla il Punto di primo intervento nelle ore notturne: l'annuncio del sindaco Ciccone

Casa della Salute di Scilla - E' notizia di queste ore che quasi certamente dal 1 marzo riaprirà di notte il punto di primo intervento nella struttura sanitaria degli Scillesi d'America.

Siamo contenti e vogliamo condividere la notizia in particolare con tutti coloro che si sono impegnati tutti i lunedì, per oltre tre mesi, in sit-in pacifici davanti alla Casa della Salute per richiederne la riapertura h 24. Siamo contenti perchè molto probabilmente abbiamo contribuito a salvare delle vite umane. Siamo contenti perchè si è trasmesso il giusto messaggio della necessità di assistenza sanitaria in un territorio così vasto. Siamo contenti perchè la nostra perseveranza ha contribuito a raggiungere un obiettivo a tutela della nostra gente. Siamo contenti perchè quando ci si impegna con amore e passione per il proprio territorio si possono raggiungere risultati insperati. Siamo contenti e chiediamo alla popolazione in generale di difendere sempre e comunque i loro dirittti e di partecipare attivamente in difesa delle reali necessità di un popolo.