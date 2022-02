SP Scilla-Melia, Ciccone: "i fondi ci sono per intervenire, ora i rilievi"

Lavori sulla strada Il sindaco Pasquale Ciccone si esprime in merito al rifacimento della SP 15- Scilla-Melia, chiusa da circa tre mesi a causa di una frana. I lavori per ricostruire la strada sono di competenza della Città Metropolitana e nei giorni scorsi i residenti di Melia e del Villaggio del Pino hanno chiesto alle autorità preposte di accelerare i tempi perchè il borgo rimane isolato da Scilla.

<<Il mezzo che si trova nei pressi della strada franata - spega il sindaco Ciccone - serve a stabilire la profondità delle palificazioni per il rifacimento della strada. La cosa più importante che abbiamo fatto è stata trovare i finaziamenti per la ricostruzione della strada grazie alla disponibilità della Città Metropolitana. Questo fatto, passato inosservato e che è stato ottenuto in pochissimi giorni, è eccezionale>>. Il sindaco Ciccone in un primo momento aveva proposto un bypass per scavalcare la frana, ma i rilievi tecnici sono stati negativi. <<Poi i geologi hanno relazionato sul tipo d'intervento da fare e sono arrivati alla conclusione che è necessaria una palificazione. In questi giorni si sta lavorando per stabilire la profondità, poi si passerà al progetto esecutivo ed infine alla gara d'appalto. Nel passato altre volte la strada è stata interrotta ma per il ripristino sono passati anni. Oggi la mia amministrazione sta combattendo contro il tempo per fare il più presto possibile>>.

Sulla SP 15 Scilla-Melia - hanno riferito alcuni pendolari - ci sono altri punti che necessitano di interventi per evitare che si verifichino smottamenti. <<Non voler vedere l'impegno, il lavoro, l'attenzione, la costanza, l'interessamento che servono per superare la burocrazia e gli ostacoli fa male - conclude Ciccone -. Non ci aspettiamo nessun riconoscimento per quello che stiamo facendo perchè è nostro dovere, ma pretendiamo l'onestà intellettuale anche da parte di chi non vuole riconoscere il lavoro che stiamo facendo. Siamo vicini ai problemi che in questo periodo sta attraversando la nostra frazione di Melia>>.

Tina Ferrera