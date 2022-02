BAGNARA CALABRA Degrado diffuso nella Scuola Paolotti

Scuola -Paolotti

con i lavori ormai fermi da mesi,

Lo stato di degrado in cui si trova la scuola Paolotti, a Porelli di Bagnara Calabra, aumenta di giorno in giorno. A segnalare ancora una volta la situazione del plesso scolastico,è Massimo Zoccali, già candidato a sindaco della Cittadina della Costa Viola alle ultime consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale.