BAGNARA CALABRA Elezioni comunali: un passo indietro per ritrovare l’equilibrio

- Bagnara Calabra - di Peppino Maisano

È più che naturale e - a questo punto - ormai anche plausibile che i cosiddetti ambienti cittadini legati alla politica comincino a scalpitare in vista del rinnovo del Consiglio Comunale, in scadenza verso la prima decade di giugno di questo anno.

Le attenzioni si concentrano, come ho in altro articolo già detto, su liste e capilista che allo stato dovrebbero essere due: una facente riferimento al capo gruppo consiliare della ex lista “Rinascita per Bagnara” Adone Pistolesi, e l’altra riconducibile al Vice Sindaco in carica Mario Romeo della ex lista vincente alle elezioni del 2017 “Bagnara Bene Comune”, capeggiata dal Sindaco Gregorio Frosina.

Da alcune settimane però si sente parlare della riapertura della sezione PD per eleggere il Direttivo e il Segretario. Altri indizi di conferma in atto non esistono, tranne il vocio insistente che descrive Bagnara quale problema prioritario per il nuovo Segretario Regionale PD, nonché Capogruppo al Consiglio Regionale Nicola Irto.

Se tale elemento troverà fondatezza negli eventi in maturazione sarà più che certo che le notizie messe in campo nei mesi scorsi subiranno stravolgimenti e tutto tornerà in alto mare, sia le liste in incubazione che - di conseguenza – le già ventilate ipotesi sui capilista, che dovranno essere riesaminate perché non ricevibili belle e pronte, incipriate e impacchettate da altri.

Nel frattempo però poiché la notizia di cui sopra galoppa e circola al traino di un soggetto noto del popoloso Rione Porelli, che starebbe per divenire nuovo Segretario del rinascente PD a Bagnara, gli altri partiti o formazioni originariamente presenti - che avevano fatto i conti e stavano anche per arrivare quasi all’incasso - si diano per il momento un ceffone in fronte e riaprano gli appunti per rivisitare le operazioni fin qui fatte.

È chiaro che non starò qui a dilungarmi sulle implicanze che insorgeranno a seguito dell’entrata in gara del nuovo soggetto politico. I cittadini in autonomia valutino se tre soggetti politici partecipanti valgono più di due, oppure se la mescolanza del nuovo arrivo all’uno o all’altro dei già presenti schieramenti potrà rovesciare in meglio o in peggio le attuali formazioni in fieri.

Si evidenzia pertanto in modo alquanto chiaro che la fretta è consigliera strabica delle valutazioni precostituite o avventate e che l’ansia o il gusto di fare una partita in due anziché più allargata è un sogno che sta per svanire. Ci sarà probabilmente, in un modo o nell’altro, il terzo incomodo e si apriranno altre nuove e diverse opportunità per Bagnara.

Il rendiconto finale del quinquennio amministrativo che sta per scadere, a voler essere miti e caritatevoli, non può che definirsi deprimente.

Le inadempienze e deficienze sono sotto gli occhi di tutti e a tutti gli aventi causa sono da addebitare le responsabilità, sia pure in differente misura e rapporto.

È da addebitare al Sindaco la tendenza cronica a delegare (evitare?) le decisioni spettanti direttamente a lui, straripante nell’assai discutibile leggerezza di dare campo libero nei due settori chiave – il finanziario e il tecnico - a fare ognuno da sé, inducendo quasi a operare e procedere in

assoluta e piena autonomia, che poi sul piano strettamente operativo e pratico si è tradotta ad intuito e discrezione, ed in qualche caso addirittura ad libitum.

Sono da addebitare all’opposizione l’incapacità a stendere, in quasi cinque anni, un minimo straccio di progetto integrativo o alternativo su almeno uno dei più gravosi problemi che affliggono in chiave storica il Comune, e l’imprevidenza di non essere riuscita a consegnare al dopo, la memoria di una benché minima traccia di dibattito pubblico che desse prova concreta di impegno serio a favore di iniziative proponenti valori civili o conquiste sociali. Ha rincorso l’Amministrazione in tutti i suoi banali errori a colpi di interrogazioni e interpellanze, buone solo a risolvere il nulla e a colpire la pancia e il sentimento.

È da addebitare infine ai rappresentanti di quel che ancora resta del “Movimento Officine” – vincente al trascino della lista del Sindaco Frosina – la fragilità ideale e strutturale perché hanno gettato la spugna dopo appena un anno dall’insediamento in Consiglio e in Giunta, creando con tanta spettacolare decisione, oltre alla spettacolarità, un’amara delusione nei cittadini che avevano creduto sulle loro capacità, inferendo al tempo stesso un colpo gobbo alla maggioranza da poco insediata.

Per questi chiari e notori motivi e per altri, inghiottiti senz’acqua, insisto nel dire: fermi tutti un poco a ragionare finché le bocce resteranno ancora ferme per consentire buon senso nella riflessione. Non uno, ma due passi indietro dall’idea di potersi impadronire del timone con la mente obnubilata dal pretendere di arrivarci senza idee e privi di bagaglio di conoscenza e di sapere.

Il Comune e i cittadini hanno soprattutto e imperiosamente bisogno di rialzare la testa con orgoglio e di poter sperare ancora nel salto ad un livello di qualità civica adeguato e in linea alla loro antica fama.

Pertanto dovranno essere ulteriormente verificate, alla luce della più elementare logica, del più proverbiale buonsenso e delle emergenti novità, tutti i parametri di valutazione degli schemi di lavoro fin qui fatti al fine di più perfettamente incrociare la richiesta dei cittadini con l’offerta della politica, onde meglio potere afferrare e cavalcare il nuovo e moderno di un necessario metodo progettuale innovativo, fatto di comprovata competenza, di serietà nella gestione, di impegno e, di motivato spirito di servizio.