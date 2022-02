SCILLA Sottoscritta la convenzione con l'Università "La Sapienza" per attivare tirocini formativi

scilla-piazza-san-rocco-e-il-castello La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento in favre di studenti, laureati e per coloro che frequentano master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione all'Università.

<<L'obiettivo - si legge nella delibera - è costruire un ponte tra l'Università e il mondo del lavoro per offrire ai soggetti migliori possibilità di inserimento professionale>>. L'attivazione dei tirocini non ha costi per il Comune in qualità di soggetto ospitante e non comporta obblighi di natura retributiva, previdenziale o assicurativa, nè costituisce titolo per la costituzione di rapporto di lavoro.

Inoltre, durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università come responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale incaricato dal Comune. La convenzione ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso dalle parti salvo disdetta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza annuale.

Tina Ferrera