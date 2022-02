PALMI Elezioni comunali, Circolo Armino: "L'alternativa c'è"

Circolo Armino - PalmiUn’alternativa fra il ritorno al passato con Barone e la prosecuzione dell’esperienza in corso con Ranuccio c’è. Nelle scorse settimane, seguendo il metodo che ci è congeniale, abbiamo prima elaborato una bozza di programma, anche grazie alla collaborazione di cittadini e associazioni che hanno accolto il nostro invito.

Abbiamo, quindi, deciso di offrire alla città una proposta di voto, un sindaco e una lista di consiglieri per le prossime elezioni comunali. L’appello è rivolto a tutti i cittadini liberi che vogliono mettersi alle spalle più stagioni di fallimentare amministrazione per contribuire a far nascere una città pulita, ordinata, in movimento, produttiva, viva, giusta, sincera.