BAGNARA CALABRA Lavori Piazza Amendola: interrogazione al Sindaco di Santa Parrello (RpB)

Piazza Amendola - 1Santa Parrello, consigliere comunale di "Rinascita per Bagnara", interroga il Sindaco sui lavori di riqualificazione effettuati in Piazza Amendola. In basso il testo completo dell'interrogazione.

Al sig. sindaco

del Comune di Bagnara Calabra

All’assessore ai Lavori Pubblici

Al responsabile Ufficio Tecnico

Oggetto: Richiesta interrogazione urgente relativa ai lavori di riqualificazione di piazza Amendola, ex art. 51 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

La sottoscritta Santa Parrello, in qualità di consigliere comunale del gruppo “Rinascita per Bagnara”, in relazione ai lavori di riqualificazione della piazza Amendola, attualmente in fase di ultimazione, rappresenta alle S.S.L.L. quanto segue.

I suddetti lavori, avviati a seguito di finanziamenti pubblici destinati a progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, prevedevano, sulla base di un progetto esecutivo, la riqualificazione del sito con la conservazione di quegli elementi di valore storico ed artistico, tra cui, sicuramente, rientrava la fontana, come si evince dal progetto originario.

Piazza Amendola - 2Allo stato attuale, la piazza risulta monca della vasca che era parte integrante della fontana monumentale e il relativo spazio è stato rivestito di piastrelle, innalzando il livello della pavimentazione.

Non è necessario essere degli esperti d’ arte per comprendere il danno di immagine che è derivato dalla scelta scellerata di eliminare la vasca, che non è coerente con l’intento di recuperare e valorizzare i beni di interesse storico ed artistico, come previsto dalle finalità di progetti di riqualificazione.

Pertanto, si chiede di conoscere se sono state effettuate modifiche all’originario progetto di esecuzione che prevedeva il recupero della fontana ed in tal caso quali siano le motivazioni a sostegno di questo scempio.

Una buona amministrazione si distingue anche dall’attenzione, dalla sensibilità e dalla capacità che dimostra nel valorizzare i beni del proprio territorio.

Bagnara Calabra, 08/02/2022

Il consigliere comunale di “Rinascita per Bagnara”

Santa Parrello