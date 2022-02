BAGNARA CALABRA Verso le elezioni comunali: tocca a Forza Italia indicare il candidato sindaco

Poltrona Sindaco Proseguono gli incontri nel centrodestra cittadino, e le forze politiche (FI - Fdi - Lega - Udc) cominciano a delineare percorsi e strategie in vista delle prossime elezioni comunali. A dire il vero una decisione sembrerebbe già presa, ed è quella di dare a Forza Italia la facoltà di indicare il candidato a Sindaco.

Così come sembra assodato che il centrodestra si presenterà agli elettori sotto forma di lista civica, aperta ad associazioni, gruppi, e singoli cittadini che hanno voglia di impegnarsi in politica e nella gestione della cosa pubblica. Sarà quindi l'attuale vice-sindaco ed esponente di punta di Forza Italia, Mario Romeo, a cercare di individuare una candidatura che metta d'accordo tutte le anime del centrodestra. Non è escluso, che lo stesso vicesindaco decida di proporre la propria candidatura, anche se al momento Romeo preferisce non esprimersi.

Il cantiere quindi è aperto con l'idea, a breve, di incontrare chi ha interesse ed intenzione di confrontarsi con una piattaforma politica che i maggiorenti del centrodestra stanno cercando di strutturare. Dove guarda questo gruppo al momento non è dato sapere, saranno i prossimi passi ad indicarne la direzione, con un occhio alla "Coalizione Civica" di Adone Pistolesi, e l'altro ai movimenti dei Democrat cittadini. (CarTrip)