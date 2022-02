Fdi, Nesci nomina Giovanni Oriana dirigente provinciale

Giovanni Oriana - Fdi Entra a far parte della squadra provinciale di Fratelli d'Italia Giovanni Oriana. A nominarlo nei giorni scorsi il commissario provinciale Denis Nesci. Oriana attualmente è capogruppo in Consiglio comunale in rappresentanza del partito di Giorgia Meloni, e fino a qualche settimana fa commissario cittadino.

Nesci si è detto "orgoglioso di avere nel gruppo dirigente una figura come Giovanni Oriana, certo che saprà meritare la fiducia che gli è stata accordata svolgendo il compito assegnatogli nell'interesse del partito e della sua crescita". "Accolgo la nomina con entusiasmo - ha dichiarato Oriana - e ringrazio il commissario provinciale Denis Nesci per la fiducia. Darò il mio contributo, così come ho fatto fino ad adesso, lavorando con maggiore impegno per Fdi e per questo territorio".

Red