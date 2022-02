Illuminata la scritta "Scilla" all'ingresso del paese

Questa struttura per noi significa dare un benvenuto a tutti coloro che arrivano nel nostro Paese, farlo apprezzare per la cura con la quale gestiamo la cosa pubblica, condividere con i tanti visitatori l'amore che abbiamo per questo antico nome che tutti ci invidiano e farli sentire parte integrante della nostra città, ricca di mitologia, storia e soprattutto di bellezze naturali. Scilla non è solo degli Scillesi ma è un patrimonio per tutti i calabresi. Scilla si visita e di lei ci si innamora>>.

Così, sui social, il sindaco di Scilla Pasquale Ciccone